Hai người đàn ông rơi xuống sông mất tích sau tiệc sinh nhật trên tàu du lịch

Sáng 19/4, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an phường Đạo Thạnh cùng các đơn vị liên quan tìm kiếm hai người rơi xuống sông Tiền mất tích.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Thiện Chí

Thông tin ban đầu, tối 18/4, hai ông Trịnh Quang Sơn (ngụ TPHCM) và Võ Văn Tùng (ngụ phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) cùng khoảng 10 người tham dự tiệc sinh nhật của một người bạn trên tàu du lịch do N.T.T (23 tuổi, ngụ phường Thới Sơn) điều khiển.

Trong quá trình dự tiệc, hai người có sử dụng rượu, bia. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, tàu cập bến tại cầu phao dẫn vào Cảng Du thuyền Mỹ Tho để khách lên bờ ra về.

Khoảng 20 phút sau khi tàu cập bến, các hành khách lần lượt rời tàu. Khi hai ông Sơn và Tùng bước từ tàu lên bờ thì bất ngờ rơi xuống sông và mất tích.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm tung tích hai người rơi xuống sông Tiền. Ảnh: Thiện Chí

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu còn khoảng 5 người, trong đó có vợ của một trong hai nạn nhân. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.