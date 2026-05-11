Đề xuất bỏ tịch thu, tạm giữ xe với 4 lỗi vi phạm giao thông

Sau lần lấy ý kiến hồi giữa tháng 4, Bộ Công an vừa hoàn thiện và công bố dự thảo lần 3 về Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 168/2024.

Trong nội dung mới được bổ sung, Bộ Công an đề xuất bãi bỏ biện pháp tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan tài xế mắc lỗi "chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước" trên cao tốc hoặc chuyển làn đường không đúng quy định.

Theo cơ quan soạn thảo, tại thời điểm bị phát hiện, vi phạm đã chấm dứt nên không cần thiết tạm giữ phương tiện.

Nếu đề xuất được thông qua, tài xế sẽ không bị tạm giữ phương tiện, mà chỉ bị xử phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm trên Giấy phép lái xe, như hiện hành.

Dự thảo còn đề xuất bỏ việc tịch thu phương tiện khi người điều khiển hoặc chủ phương tiện tái phạm 3 lỗi sau:

Thứ nhất, tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe (mức phạt hiện hành 4-6 triệu đồng với cá nhân, gấp đôi với tổ chức vi phạm).

Thứ hai, vi phạm hành chính với ôtô chở người vượt trên 100% (trừ xe bus) hoặc quá tải trên 150% so với quy định (với ôtô, xe chở hàng, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự ôtô)

Thứ 3, điều khiển xe tải có kích thước thùng xe không đúng thông số kỹ thuật (áp dụng với xe ôtô, xe chở hàng, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự ôtô).

Đề xuất này được hiểu là nếu tài xế, chủ phương tiện, công ty, đơn vị vận tải từng bị phạt và tịch thu phương tiện khi phạm 3 lỗi trên, khi tái phạm sẽ không bị tịch thu phương tiện nữa.

Lý giải về đề xuất này, Bộ Công an cho hay đã tiếp thu ý kiến từ UBND tỉnh Bắc Ninh và Nghệ An.

Cụ thể, UBND tỉnh Bắc Ninh cho rằng với quy định hiện hành, khi tổ chức, cá nhân sử dụng bất kỳ một phương tiện nào để thực hiện hành vi vi phạm đều được coi là tái phạm và đều bị tịch thu phương tiện đó (không tịch thu phương tiện trước đó đã vi phạm).

Việc này đang gây rất khó khăn cho công tác xác minh, xử lý, tịch thu phương tiện. Vì các tổ chức (đơn vị kinh doanh vận tải) có nhiều thành viên tham gia và các phương tiện được đăng ký chủ sở hữu của các thành viên khác nhau.

Mặt khác, hành vi các này đã được xử phạt rất nặng và đã đảm bảo tính răn đe. Ví dụ, với hành vi chở quá số người quy định đã có mức phạt tiền tối đa tới 75 triệu đồng đối với cá nhân và 150 triệu đồng đối với tổ chức.

Việc bỏ hình thức xử phạt bổ sung tịch thu xe còn giúp giảm áp lực quản lý đáng kể cho lực lượng thực thi công vụ và hệ thống kho bãi quản lý tang vật. Thực tế cho thấy các thủ tục liên quan đến việc tịch thu, bảo quản và tổ chức đấu giá phương tiện vi phạm thường rất phức tạp, tiêu tốn nhiều thời gian và nguồn lực công.

Dự thảo dự kiến được trình Chính phủ ký, ban hành tháng này.

Các nội dung quan trọng khác của dự thảo cơ bản được giữ nguyên như tăng 15 lần mức phạt tiền trong quyền hạn của CSGT; tăng xử phạt với xe chở khách, chở hàng 'chui'; ôtô chở khách từ 8 chỗ phải lắp camera trong khoang...