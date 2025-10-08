'Rocket diệt UAV' của Pháp thực chiến tại Ukraine

Phát ngôn viên tập đoàn quốc phòng Thales của Pháp ngày 7/10 cho biết trực thăng Mi-8 Ukraine đã sử dụng rocket dẫn đường bằng laser và trang bị đầu đạn FZ123 do doanh nghiệp này phát triển để bắn hạ máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Loại vũ khí này dựa trên rocket cỡ 70 mm chuẩn NATO, có nguyên lý tương tự Hệ thống Sát thương Chính xác Tiên tiến (APKWS) do Mỹ phát triển. APKWS là hình thức cải tiến rocket thông thường Hydra 70 thành vũ khí dẫn đường bằng cách lắp thêm đầu dò laser khẩu độ phân tán và cánh lái, trong khi vẫn giữ nguyên ngòi nổ, đầu đạn và thân tên lửa.

Đầu đạn FZ123 chứa gần một kg thuốc nổ mạnh cùng hàng nghìn viên bi thép cỡ nhỏ. Khi kích hoạt, nó sẽ tạo ra "đám mây bi thép" với bán kính khoảng 12 m để phá hủy mục tiêu.

Đầu đạn FZ123 vối khối thuốc nổ mạnh (vàng) và bi thép trong ảnh chụp ngày 3/10. Ảnh: AFP

Đại diện Thales cho biết rocket đạt tầm bắn tối đa 3 km, đủ sức bắn hạ UAV cỡ trung như Geran-2 và cả những loại phi cơ lớn hơn. Đầu đạn FZ123 cho phép một rocket bắn rơi hàng loạt UAV nếu mục tiêu bay theo đội hình với giãn cách nhỏ.

Cơ chế dẫn đường laser có độ chính xác cao, nhưng đòi hỏi phương tiện phóng hoặc đồng đội phát chùm tia laser để chỉ thị mục tiêu. Tuy nhiên, hệ thống này có thể gặp trở ngại trong điều kiện thời tiết xấu, thời điểm Nga thường tận dụng để tập kích Ukraine bằng UAV tự sát tầm xa.

Biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định Ukraine sẽ triển khai hai trực thăng, một chiếc chuyên phóng rocket và chiếc còn lại dùng bộ laser chỉ thị mục tiêu, tương tự cách tiêm kích Mỹ triển khai đạn APKWS.

Thales không tiết lộ số rocket mang đầu đạn FZ123 đã chuyển cho Ukraine và mức giá mỗi quả đạn, song khẳng định chi phí của chúng tương đương rocket thông thường. "Giá bán rocket của Thales nhiều khả năng sẽ tương đương dòng APKWS II. Bộ phận dẫn đường của APKWS II có giá 15.000-25.000 USD, trong khi chi phí rocket Hydra 70 là khoảng vài nghìn USD", Newdick cho biết.

Cụm ống phóng rocket 70 mm của Thales trên trực thăng Eurocopter Tiger. Ảnh: Thales

Rocket mang đầu đạn FZ123 Thales đắt hơn so với thiết bị bay không người lái (drone) đánh chặn mà Ukraine phát triển, trong đó mỗi chiếc tiêu tốn khoảng 500-5.000 USD. Tuy nhiên, chi phí của chúng vẫn rẻ hơn nhiều so với tên lửa phòng không và đối không được Ukraine sử dụng, thường có giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu USD tùy loại.

Thales có kế hoạch chế tạo 3.500 rocket với đầu đạn FZ123 trong năm nay và đặt mục tiêu xuất xưởng 10.000 quả đạn vào năm sau. Hãng cho biết mỗi năm có thể chế tạo 30.000 rocket thông thường để làm cơ sở cho loại vũ khí chống UAV.

Ukraine đang cần thêm vũ khí phòng không giá rẻ để đối phó những đợt tập kích quy mô lớn bằng UAV tự sát Nga, nhất là khi Moskva đã nâng cấp và tăng đáng kể hiệu suất tấn công của dòng Geran-2. Giới chuyên gia phương Tây cho biết Nga đang tăng mạnh năng suất chế tạo UAV và có thể sản xuất hơn 50.000 chiếc Geran mỗi năm.

Một số quốc gia thành viên NATO dường như cũng sẽ quan tâm đến rocket của Thales, đặc biệt sau những lần UAV xâm nhập gần đây. Trong vụ 19 UAV bay vào Ba Lan ngày 10/9, tiêm kích F-16 nước này và F-35 Hà Lan đã khai hỏa những quả đạn AIM-9X và AIM-120C-7, có giá lần lượt là 500.000 USD và 2 triệu USD, nhằm bắn hạ UAV mồi bẫy có giá ước tính 10.000 USD.