Báo Ukraine: Nga thay đổi chiến thuật tập kích tiền tuyến, UAV sát thủ ồ ật tấn công

UAV Geran-2 xuất hiện trong cuộc duyệt binh Ngày chiến thắng của Nga vào ngày 9/5/2025. Ảnh: AFP.

Chuyên gia hàng không Ukraine Anatolii Khrapchynskyi nói, Nga có dấu hiệu không chỉ sử dụng UAV tự sát Geran-2 trong các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng ở các thành phố Ukraine, mà còn bắt đầu sử dụng đại trà ở tiền tuyến. Một trong những dấu hiệu đó là phía Nga thiết lập thêm điểm phóng UAV mới, như ở sân bay Lugansk, để tăng cường quy mô tập kích.

“Đối phương đang xem khả năng dùng UAV Geran-2 thay thế cho các đợt ném bom KAB”, chuyên gia Khrapchynskyi nói, nhấn mạnh điều đó không có nghĩa là Nga thiếu bom. Theo ông, Moscow đang muốn tận dụng dây chuyền sản xuất hàng ngàn UAV mỗi tháng, vừa chuẩn bị một lượng lớn bom dẫn đường để sử dụng trong trường hợp cần tạo đột phá.

Theo chuyên gia Ukraine, UAV Geran-2 mang đầu đạn nhỏ hơn, khoảng 90 kg, nhưng lại có độ chính xác cao, có thể giúp Nga đạt hiệu quả tập kích tương tự như sử dụng bom KAB nặng 250 kg.

Bom dẫn đường KAB-500 được trưng bày tại triển lãm vũ khí Nga vào năm 2022. Ảnh: Wikimedia.

Nhiều binh sĩ Ukraine nói với tờ Kyiv Independent rằng họ chứng kiến số vụ Nga tập kích bằng UAV Geran-2 tăng mạnh ở nhiều khu vực dọc chiến tuyến dài hơn 1.200 km.

Maks Hrabovskyi, binh sĩ điều khiển UAV thuộc Lữ đoàn Phòng vệ lãnh thổ số 109, kể rằng phía Nga “từng sử dụng UAV Geran-2 một cách rất tích cực” gần thành phố Kostiantynivka, vùng Donetsk, nhắm vào những ngôi nhà mà binh sĩ Ukraine trú ẩn.

“Những UAV này vẫn có khả năng phá hủy cả dãy nhà, từng căn một, những nơi nghi có binh sĩ Ukraine ẩn náu”, Hrabovskyi nói.

Một binh sĩ phòng không thuộc Lữ đoàn Đổ bộ đường không số 80 tên Illia cũng ghi nhận các vụ UAV Geran-2 tấn công sâu hơn về phía tiền tuyến, chủ yếu ban đêm, nhắm vào điểm tập trung quân hoặc thiết bị, cách mặt trận khoảng 10–15 km. Trước đây, quân Nga thường dùng tên lửa đạn đạo hoặc UAV tầm ngắn như Molniya và các UAV góc nhìn thứ nhất (FPV).

Đơn vị phòng không cơ động của Ukraine khai hỏa nhằm đánh chặn UAV Nga vào ngày 19/7/2025. Ảnh: AFP.

Binh sĩ trinh sát có biệt danh “Zalim” cho biết Nga đang phối hợp UAV Geran-2 với UAV FPV để đánh vào tuyến phòng thủ thứ hai và thứ ba, trong đó có nơi các đơn vị UAV Ukraine vận hành.

Ông Roman Pohorilyi, đồng sáng lập nhóm phân tích DeepState, nói việc Nga dùng UAV Geran-2 ở tiền tuyến không mới, nhưng đang diễn ra với tần suất thường xuyên hơn. Trong khi đó, nghị sĩ Ruslan Gorbenko cảnh báo số lượng UAV Geran-2 gia tăng ở tiền tuyến là “vấn đề nghiêm trọng”, có thể giúp Nga phá hủy thêm các vị trí kiên cố của Ukraine.

Ông Khrapchynskyi nhận định Ukraine có thể đối phó với làn sóng UAV Geran-2 của Nga bằng UAV đánh chặn, nhưng cảnh báo “những sai lầm chiến lược”, như việc chậm triển khai các công nghệ mới, có thể làm giảm hiệu quả. “Chúng ta cần học từ đối phương. Họ tìm ra công cụ hiệu quả là lập tức sản xuất và triển khai, rồi mới tính chuyện hoàn thiện sau”, ông Khrapchynskyi nói.