Thế giới 24h: Ông Trump tuyên bố "bình minh của một Trung Đông mới"

Ông Trump phát biểu tại Quốc hội Israel (ảnh: Times of Israel)

Ông Trump: Xung đột ở Dải Gaza đã kết thúc

“Cuộc chiến kéo dài và khó khăn này đã kết thúc”, ông Trump hôm 13/10 nói trong bài phát biểu kéo dài khoảng một giờ trước Quốc hội Israel.

“Đây sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ khi mọi thứ bắt đầu thay đổi”, ông Trump nói, lưu ý rằng thỏa thuận hòa bình 20 điểm do Mỹ làm trung gian đã đánh dấu sự kết thúc của “cơn ác mộng đau đớn” với cả người Israel và người Palestine.

“Israel, với giúp đỡ của chúng tôi, đã giành được mọi thứ họ có thể đạt được bằng sức mạnh. Các bạn đã chiến thắng”, ông Trump nói.

Theo ông Trump, giờ là lúc Israel nên biến thành quả trên chiến trường thành “phần thưởng cuối cùng”, đó là hòa bình và thịnh vượng ở Trung Đông.

Bài phát biểu của ông Trump bị gián đoạn khi Ayman Udah và Ofir Kassif – 2 thành viên của đảng Hadash (Israel) – giơ các biểu ngữ phản đối xung đột và kêu gọi “công nhận nhà nước Palestine”. Hai người sau đó đã bị đưa ra khỏi nghị trường.

Trong bài phát biểu hôm 13/10, ông Trump cũng đề nghị Tổng thống Israel Isaac Herzog ân xá cho Thủ tướng Israel Netanyahu, người đang bị xét xử với cáo buộc tham nhũng.

“Này, tôi có một ý tưởng, thưa ngài Tổng thống. Tại sao ngài không ân xá cho ông ấy. Hãy ân xá cho ông ấy. Đi nào”, ông Trump nói.

Trong bài phát biểu sau đó, Thủ tướng Israel Netanyahu đã bày tỏ sự biết ơn ông Trump vì những hỗ trợ mà Tổng thống Mỹ dành cho Israel.

“Chưa có Tổng thống Mỹ nào làm được nhiều hơn thế cho Israel”, ông Netanyahu nói.

Tỷ lệ người Ukraine muốn Zelensky tiếp tục làm tổng thống sau xung đột

Kết quả thăm dò của Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv (KIIS) công bố hôm 13/10 cho thấy, chỉ có 25% người Ukraine tham gia khảo sát cho rằng, Tổng thống Zelensky nên tiếp tục tại vị sau khi xung đột Nga – Ukraine chấm dứt.

Ông Zelensky có thể không nhận được nhiều sự ủng hộ nếu xung đột Nga – Ukraine chấm dứt (ảnh: Bloomberg)

Kết quả này trái ngược với mức độ tin tưởng tương đối cao mà ông Zelensky nhận được từ công chúng trong thời chiến, theo KIIS.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, 36% số người được hỏi cho rằng, ông Zelensky nên rời khỏi chính trường sau xung đột, và 14% cho rằng Tổng thống Ukraine nên bị truy tố hình sự (lý do không được KIIS nêu rõ).

Theo Hiến pháp Ukraine, cuộc bầu cử tổng thống chỉ có thể tiến hành sau khi tình trạng thiết quân luật kết thúc.

Về tỷ lệ ủng hộ, khoảng 60% người tham gia khảo sát của KIIS cho biết, hiện tại, họ vẫn tin tưởng ông Zelensky, trong khi tỷ lệ phản đối là 35%.

KIIS lưu ý, tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky đã tăng nhẹ so với tháng 9 và tháng 8, trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine vẫn căng thẳng.

Khảo sát của KIIS được tiến hành từ ngày 19/9 đến 5/10, với 1.008 người trưởng thành ở Ukraine tham gia.

Tổng thư ký NATO lên tiếng về thông tin tàu ngầm Nga "bị hỏng"

Hạm đội Biển Đen (Nga) hôm 13/10 thông báo, tàu ngầm Novorossiysk chạy bằng động cơ diesel nổi lên ngoài khơi nước Pháp theo quy tắc an toàn hàng hải, và bác bỏ các thông tin cho rằng tàu này gặp trục trặc nghiêm trọng.

Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố, tàu ngầm Novorossiysk “bị hỏng”.

“Thực tế là hiện nay hầu như không còn sự hiện diện của hải quân Nga ở Địa Trung Hải. Chỉ còn một chiếc tàu ngầm đơn độc, hỏng hóc và đang quay về sau chuyến tuần tra”, ông Rutte nói.

Theo ông Rutte, tàu ngầm Nga đang cần tìm “thợ máy gần nhất” để sửa chữa.

Trước đó, hôm 9/10, Bộ Tư lệnh Hàng hải NATO công bố một số hình ảnh cho thấy, một tàu khu trục Pháp đang theo dõi hoạt động của tàu ngầm Nga ở ngoài khơi bờ biển Brittany (eo biển Manche)

Theo Reuters, chưa có bằng chứng nào cho thấy tàu ngầm Novorossiysk của Nga thực sự bị hỏng.

Giới chức Nga cho biết, tàu ngầm này đang trong hành trình trở về căn cứ sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Địa Trung Hải.