Xe tăng, bộ binh Israel tiến vào trung tâm Gaza City từ hai hướng gây hoảng loạn trong thành phố

Xe tăng của quân đội Israel. Ảnh minh họa. Nguồn: Anadolu.

Người phát ngôn quân đội Israel, ông Nadav Shoshani, cho biết bộ binh, xe tăng và pháo binh đã tiến vào các khu vực bên trong thành phố, dưới sự yểm trợ của không quân, với mục tiêu gây sức ép lên Hamas.

Theo phóng viên Hani Mahmoud của đài Al Jazeera, lực lượng Israel tiến từ phía tây bắc và đông nam, “ép người dân vào giữa” rồi dồn về phía tây thành phố, nơi có tuyến đường ven biển al-Rashid dẫn xuống phía nam.

“Các cuộc tấn công vào những khu dân cư đông đúc đã gây ra hoảng loạn, buộc nhiều người phải bỏ chạy để giữ mạng sống. Chúng tôi đang chứng kiến từng đợt người di tản như vậy”, Mahmoud cho biết từ khu vực Nuseirat ở miền trung Gaza.

Người dân Gaza City kể với Al Jazeera rằng họ phải hứng chịu các cuộc tấn công liên miên, bao gồm không kích từ máy bay không người lái và tiêm kích, cùng những vụ nổ từ các phương tiện điều khiển từ xa gắn thuốc nổ mà quân đội Israel triển khai khi tiến vào sâu bên trong. Theo nguồn tin y tế, ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong ngày 18/9 tại Gaza City.

Một số nhà phân tích quân sự Israel cho rằng tốc độ tiến quân dưới mặt đất đang chậm, một phần để thúc đẩy người Palestine di tản.

Theo Anadolu, nhà báo Israel Doron Kadosh cho biết lực lượng Israel tiến vào trung tâm Gaza City gồm sư đoàn số 162 và 38 nhưng “di chuyển rất chậm”. Các chỉ huy cấp cao mô tả giai đoạn hiện tại là “thăm dò”, nghĩa là binh sĩ tiến từng bước thay vì đột kích vào trung tâm thành phố.

Ông Kadosh cho biết lực lượng Hamas cố thủ bên trong Gaza City hiện chủ yếu rút lui và quan sát, tránh giao tranh trực diện. Ông nói quy mô chiến dịch của Israel được điều chỉnh tùy theo tốc độ người dân Palestine di tản. Quân đội Israel thậm chí đã trì hoãn việc đưa sư đoàn 36 vào thành phố do quá trình sơ tán diễn ra chậm.

Ban đầu, chỉ có một hành lang sơ tán duy nhất – đường ven biển al-Rashid – khiến tình trạng tắc nghẽn kéo dài. Sau đó, quân đội Israel mới mở thêm hành lang Salah al-Din để giảm áp lực.

Ông Kadosh cũng nhận định khoảng hai phần ba lực lượng Hamas tại Gaza City đã rút xuống phía nam, tới khu vực mà Israel gọi là “vùng nhân đạo”, trong khi nhiều tay súng khác vẫn ẩn náu dưới lòng đất chờ thời cơ.