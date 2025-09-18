Diễn biến mới sau khi Israel tuyên bố mở chiến dịch trên bộ, đưa xe tăng tấn công Gaza City

Gaza City, đô thị lớn nhất của Dải Gaza, đã bị tàn phá nặng nề do xung đột. Ảnh: CNN.

Trong bối cảnh lực lượng Israel tăng cường hiện diện, hàng chục nghìn người Palestine tiếp tục rời khỏi thành phố, nơi từng có khoảng 1 triệu dân trước khi xung đột xảy ra. Phần lớn trong số này đã nhiều lần phải rời chỗ ở từ khi xung đột bùng phát vào năm 2023.

Quân đội Israel tuyên bố từ ngày 16/9 rằng chiến dịch trên bộ đã bắt đầu. Tuy nhiên, theo các nhân chứng và hình ảnh vệ tinh, xe tăng vẫn chưa tiến vào trung tâm thành phố, CNN đưa tin.

Khủng hoảng nhân đạo gia tăng

Động thái mới của Israel diễn ra bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Liên Hợp Quốc (LHQ) cảnh báo cuộc tấn công sẽ khiến tình hình nhân đạo tại Gaza thêm nghiêm trọng, trong đó một số khu vực đã được công bố rơi vào nạn đói. Một cuộc điều tra độc lập của LHQ vừa kết luận Israel đã phạm tội “diệt chủng” – điều mà phía Israel bác bỏ.

Theo Bộ Y tế Palestine, trong 24 giờ qua, có 98 người thiệt mạng trên khắp Gaza, nâng tổng số nạn nhân kể từ đầu xung đột lên hơn 65.000. Cơ quan này không phân biệt người thiệt mạng là dân thường hay chiến binh Palestine, nhưng cho biết khoảng 70% số người chết kể từ đầu xung đột là phụ nữ và trẻ em.

Hiện chưa rõ còn bao nhiêu người ở lại Gaza City, trong khi những người rời đi cũng gặp khó khăn vì miền nam Gaza đã quá tải dân tị nạn. Ảnh vệ tinh vẫn cho thấy nhiều khu lều lớn còn hiện diện, song một quan chức quân đội Israel nói rằng hơn 350.000 người đã rời thành phố.

Ngày 17/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo mở một tuyến đường mới trên phố Salah al-Din để dân thường di tản, cho phép đi lại trong vòng 48 giờ, đến trưa ngày thứ Sáu.

Hàng ngàn người dân Palestine tìm cách sơ tán khỏi Gaza City. Ảnh: Reuters.

Akram Abu Watfa, 30 tuổi, cho biết anh cùng gia đình đã phải ngủ ngoài đường ở khu vực Sheikh Radwan trong 3 đêm trước khi tìm được xe tải chở đồ đạc. “Chúng tôi di tản đến Deir al-Balah ở phía nam, trên một bãi đất trống và đang cố mua gỗ, bạt để dựng lều”, anh nói.

Xe tăng vẫn chưa vào nội đô

Một nhân chứng nói với CNN rằng xe tăng và binh sĩ Israel đang tập kết ở khu vực hồ Sheikh Radwan, phía bắc Gaza City. Hình ảnh vệ tinh cho thấy lực lượng thiết giáp đã tiến gần thành phố từ tuyến đường Zikim, nhưng vẫn dừng cách trung tâm khoảng 2 km.

IDF tuyên bố trong 24 giờ qua đã tập kích hơn 150 mục tiêu ở Gaza City nhằm yểm trợ lực lượng trên bộ, trong đó có cơ sở sản xuất vũ khí. Tuy nhiên, Bộ Y tế Palestine nói bệnh viện nhi Al-Rantisi – cơ sở chuyên khoa trẻ em duy nhất tại Gaza – cũng bị trúng đạn pháo, các tầng trên nơi có 80 trẻ đang điều trị bị ảnh hưởng. Hiện chưa có thông tin về thương vong.

Một tổ chức cứu trợ quốc tế cho biết các khoa cấp cứu tại Gaza City đã quá tải, trong khi nguồn thuốc men và vật tư y tế thiết yếu đang cạn kiệt.

Phản ứng của quốc tế

Theo CNN, sức ép toàn cầu đối với Israel tiếp tục gia tăng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17/9 lên tiếng phản đối mạnh mẽ chiến dịch quân sự và kêu gọi Israel chấm dứt ngay lập tức. Qatar, Ả Rập Saudi và Canada cũng ra tuyên bố lên án.

Xe tăng và binh sĩ Israel hiện đang tập kết ở khu vực hồ Sheikh Radwan, phía bắc Gaza City. Ảnh: CNN/Planet Labs.

Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất áp đặt biện pháp trừng phạt thương mại mới, bao gồm đình chỉ một phần hiệp định thương mại tự do với Israel và nhắm vào một số bộ trưởng cực hữu trong chính phủ. Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết mục tiêu là “đình chỉ ưu đãi thương mại, trừng phạt những nhân vật cực đoan và dừng hỗ trợ song phương cho Israel”.

Một số quốc gia thành viên vẫn còn dè dặt trước đề xuất này, bởi EU hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Israel, chiếm 32% tổng kim ngạch hàng hóa năm 2024.

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar chỉ trích động thái từ châu Âu là “sai lầm về đạo đức và chính trị”, đồng thời cảnh báo những biện pháp này sẽ gây tổn hại đến chính lợi ích của châu Âu.