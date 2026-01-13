Cảnh 'bứng' hàng trăm cây xà cừ cổ thụ mở rộng đường huyết mạch ở Hà Nội

Những ngày gần đây, trên tuyến đường 70 đoạn qua cầu Ngà (phường Xuân Phương, Hà Nội), nhiều cây xà cừ cổ thụ ven đường đang được chặt hạ, di dời để lấy mặt bằng thi công dự án nâng cấp, mở rộng (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận Nam Từ Liêm cũ) dài gần 5km.

Hàng chục công nhân được huy động cùng xe cẩu và thiết bị chuyên dụng để di dời, chặt hạ hàng cây ở hai bên đường.

Theo phương án được phê duyệt, có 196 cây xanh nằm trong phạm vi thi công dự án mở rộng đường 70, đoạn từ cầu vượt đường sắt đến cầu Ngà. Trong số này, 50 cây được dịch chuyển, 146 cây bị chặt hạ (105 cây xà cừ). Ban Quản lý dự án hạ tầng phường Tây Mỗ là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện.

Khoảng 80 cây xà cừ bị đốn hạ, trong khi một số cây khác bị cắt ngọn. Nhiều cây trong số này có đường kính thân hơn 1m, tuổi đời ít nhất 50 năm.

Hoạt động di dời, chặt hạ các cây xanh được triển khai từ đầu tháng 1/2026. Dọc tuyến có khá nhiều dây điện chằng chịt phần nào đã làm giảm tốc độ thi công.

Các cây xà cừ cổ thụ được cắt tỉa toàn bộ phần ngọn và thân, chỉ giữ lại phần gốc cao khoảng 4-5m nhằm thuận tiện cho quá trình chặt hạ.

Những cây xà cừ cổ thụ có đường kính thân từ 12-110cm, chiều cao từ mặt đất đến đỉnh sinh trưởng của thân cây chính từ 4-15m.

Cây chặt hạ được đo đạc cẩn thận, đánh dấu rồi chuyển về bảo quản tại kho và tổ chức đấu giá. Số tiền thu được sẽ nộp ngân sách nhà nước.

Cành và cây xà cừ bị đốn hạ được tập kết tạm bên đường.

Với 50 cây được di chuyển, phường Tây Mỗ sẽ tổ chức trồng ổn định tại khu đất thuộc nút giao Quốc lộ 70 - đại lộ Thăng Long, khu vực hiện do UBND phường Xuân Phương (Hà Nội) quản lý, đúng theo phương án đã được phê duyệt. Sau khi trồng, cây xanh sẽ được chăm sóc, theo dõi nhằm bảo đảm sinh trưởng, phát triển ổn định trong ít nhất 12 tháng trước khi bàn giao cho đơn vị quản lý, duy tu theo phân cấp.

Hiện nay, đường 70 có mặt cắt nhỏ, lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng khiến tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra, đặc biệt vào giờ cao điểm. Vì vậy, việc đầu tư mở rộng tuyến đường này được đánh giá là hết sức cấp thiết, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông, giảm áp lực ùn tắc và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân khu vực.