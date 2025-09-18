Israel phóng tên lửa đạn đạo theo cách thức lạ, vũ khí Mỹ ở Qatar khó có thể đánh chặn

Ảnh vệ tinh cho thấy cảnh trước và sau khi Israel nã tên lửa vào mục tiêu được cho là có các lãnh đạo Hamas nhóm họp tại Doha, Qatar vào ngày 9/9/2025. Ảnh: Planet Labs.

Cuộc tấn công ngày 9/9 khiến 6 người thiệt mạng tại thủ đô Doha làm đổ vỡ nỗ lực trung gian nhiều tháng qua của Qatar trong việc tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza. Chỉ ít ngày sau vụ việc, Israel phát động chiến dịch trên bộ vào Gaza, thổi bùng thêm sự phẫn nộ trong khu vực, đồng thời khiến nhiều quốc gia trong khu vực lo ngại.

Đòn đánh “ngoài đường chân trời”

Theo các chuyên gia, Israel tận dụng yếu tố bất ngờ khi chọn hướng phóng tên lửa ít được Mỹ hay Qatar dự đoán. Ngay cả khi radar phát hiện, hệ thống Patriot ở Qatar khó có khả năng đánh chặn tên lửa bay trong không gian với tốc độ gấp nhiều lần âm thanh.

Sidharth Kaushal, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh, nhận định: “Chỉ mất vài phút từ khi phóng tới khi trúng đích. Nếu hệ thống Patriot có bắt được thì việc đánh chặn cũng chỉ là may rủi”.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết các tên lửa được phóng khi các lãnh đạo Hamas họp bàn về đề xuất ngừng bắn ở Gaza. Đây là kiểu tấn công “ngoài đường chân trời”, nghĩa là tiến hành từ rất xa và ngoài không phận Qatar.

Việc sử dụng tên lửa đạn đạo phóng từ khoảng cách xa giúp Israel tránh xâm nhập không phận các nước vùng Vịnh. Hướng tấn công từ tây sang đông cũng ít được các hệ thống phòng thủ tại Qatar để ý, do họ chủ yếu theo dõi mối đe dọa từ Iran ở phía bắc hay phiến quân Houthi ở phía nam.

Tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay

Mô phỏng quỹ đạo tầm cao mà chiến đấu cơ Israel phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào Qatar. Ảnh: WSJ.

Một quan chức Israel giấu tên cho biết khoảng 10 máy bay tham gia nhiệm vụ, phóng 10 quả tên lửa. Tuy nhiên, Tel Aviv chưa chính thức thừa nhận loại vũ khí sử dụng.

Các tên lửa bay vào không gian trước khi lao xuống mục tiêu ở Qatar với tốc độ cực cao. Hệ thống Patriot được Mỹ bố trí ở Qatar không thể đánh chặn ở độ cao đó trước khi tên lửa lao xuống, trong khi hệ thống THAAD có thể. Qatar đã đặt mua THAAD từ năm 2017, nhưng chưa triển khai đầy đủ.

Theo chuyên gia Jeffrey Lewis thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury, loại tên lửa dùng trong vụ tập kích Doha có thể là Golden Horizon hoặc biến thể của Sparrow.

Sparrow có phiên bản đầu đạn trơ, điều này có thể lý giải vì sao thiệt hại không quá lớn, ngay cả khi mục tiêu nằm gần một trạm xăng. Dù vậy, ngay cả đầu đạn trơ cũng gây sức công phá tương đương vài trăm kg thuốc nổ TNT.

Xu hướng mới trong chiến tranh hiện đại

Việc một quốc gia sử dụng tên lửa đạn đạo phóng từ chiến đấu cơ trong chiến đấu không phải là chưa từng có. Nga đã nhiều lần sử dụng cách phóng này trong xung đột ở Ukraine. Trung Quốc cũng mới phô diễn loại tên lửa tương tự trong lễ duyệt binh vào đầu tháng này.

Trong cuộc xung đột với Iran hồi tháng 6, Tel Aviv từng dùng tên lửa đạn đạo phóng từ xa. Mảnh vỡ tên lửa sau đó được tìm thấy ở Iraq.

Các chuyên gia đánh giá việc Israel đưa loại vũ khí này vào thực chiến ở Qatar không chỉ nhằm loại bỏ lãnh đạo Hamas, mà còn gửi đi thông điệp về khả năng tiến công ngoài tầm với hệ thống phòng thủ thông thường.