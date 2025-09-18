EU công bố kế hoạch trừng phạt, Israel cảnh báo “ngược” châu Âu

Dân thường Palestine trên đường rời khỏi thành phố Gaza (ảnh: Shutterstock)

Hôm 17/9, bà Kaja Kallas – người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU – công bố các đề xuất trừng phạt thương mại và áp đặt hạn chế đối với một số quan chức “cực hữu” của Israel, trong đó có Bộ trưởng An ninh Israel Ben-Gvir và Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich.

“Tôi muốn nói rõ ràng rằng, mục đích không phải là trừng phạt Israel. Mục đích là cải thiện tình hình nhân đạo ở Gaza”, bà Kallas nói.

“Xung đột phải chấm dứt. Nỗi đau phải chấm dứt, và tất cả con tin phải được trả tự do”, bà Kallas nói thêm.

Chưa rõ quốc gia nào trong số 27 nước thành viên EU sẵn sàng ủng hộ các đề xuất trừng phạt này, theo DW. Một phát ngôn viên của chính phủ Đức hôm 17/9 cho biết, Berlin “chưa đưa ra ý kiến cuối cùng” về các đề xuất trừng phạt nhằm vào Israel.

Politico dẫn lời một số quan chức cấp cao EU đưa tin, là một phần trong các biện pháp trừng phạt được đề xuất, Liên minh châu Âu có thể dừng gói hỗ trợ trực tiếp trị giá khoảng 20 triệu euro cho nhiều dự án khác nhau của Israel và áp thuế đối với khoảng 5,8 tỷ euro hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia Trung Đông.

Trong tuyên bố hôm 17/9, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar phản ứng dữ dội và gọi các đề xuất của EU là “bóp méo về mặt đạo đức, chính trị”.

“Các hành động chống lại Israel sẽ gây tổn hại đến lợi ích của chính châu Âu”, ông Saar cảnh báo.

“Những hành động chống lại Israel sẽ bị đáp trả tương xứng, và chúng tôi hy vọng điều đó là không cần thiết”, ông Saar nói.

Phát biểu của ông Saar được đưa ra trong bối cảnh quân đội nước này mở chiến dịch trên bộ ở Gaza (thành phố lớn nhất Dải Gaza), buộc hàng chục nghìn người Palestine phải rời bỏ nhà cửa.

Hôm 17/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, quân đội Israel đã thực hiện 150 cuộc không kích, pháo kích trước khi chiến dịch trên bộ bắt đầu vào sáng sớm ngày 16/9. Hai sư đoàn Israel đang tiến dần về phía trung tâm Gaza và một sư đoàn khác dự kiến sẽ được tăng viện trong vài ngày tới.

Cùng ngày 17/9, IDF thông báo họ sẽ mở thêm một tuyến đường mới trong vòng 48 giờ để dân thường Palestine nhanh chóng rời khỏi Gaza.

Một quan chức Israel (giấu tên) cho hay, dự kiến sẽ còn khoảng 100.000 dân thường ở lại thành phố Gaza, nơi quân đội Israel có thể mất nhiều tháng để kiểm soát hoàn toàn. Chiến dịch trên bộ chỉ có thể bị đình chỉ nếu Israel – Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn.