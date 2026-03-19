Vùng Vịnh săn đón UAV Ukraine, Tổng thống Zelensky đặt cược lớn

Tuần trước, tờ Wall Street Journal đưa tin công ty dầu mỏ Saudi Aramco của Ả Rập Saudi đang thảo luận mua máy bay không người lái đánh chặn Sting với Wild Hornets của Ukraine.

Sau đó, Wild Hornets đã phủ nhận thông tin này: Họ không đàm phán xuất khẩu với bất kỳ quốc gia hay công ty nào từ vùng vịnh Ba Tư.

Cả hai tuyên bố đều có phần đúng sự thật, song khác biệt ở chi tiết. Lệnh cấm xuất khẩu vũ khí của Ukraine, có hiệu lực từ năm 2022, đồng nghĩa các nhà sản xuất không thể trực tiếp bán vũ khí. Thay vì vậy, họ cần chấp thuận thông qua chính phủ Ukraine như một phần hợp tác an ninh song phương.

Trong khi đó, chính phủ Ukraine đang theo đuổi con đường riêng. Ba đội - gồm quân nhân, kỹ sư và chuyên gia máy bay không người lái - đã được triển khai đến Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Xê Út. Một đội thứ tư đang hỗ trợ lực lượng Mỹ tại Jordan.

Máy bay không người lái đánh chặn Sting. Ảnh: Wild Hornets

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết thêm hơn 200 chuyên gia quân sự Ukraine được triển khai đến Trung Đông và vùng Vịnh, với hơn 10 nước châu Âu và Trung Đông chính thức yêu cầu hỗ trợ.

Ông cũng nói Ukraine muốn nhận lại chuyển giao công nghệ, tài trợ và quyền tiếp cận các hệ thống phương Tây mà Ukraine vẫn còn thiếu.

Sting là vũ khí được thiết kế đặc biệt để tiêu diệt máy bay không người lái tấn công một chiều kiểu Shahed giữa không trung.

Sting có hình dáng tựa viên đạn với 4 cánh quạt, đạt tốc độ 342 km/h, mang theo khoảng 400 g chất nổ và phát nổ trong vòng 2 mét so với mục tiêu.

Với giá khoảng trên 2.000 USD/chiếc, đây là giải pháp kinh tế hơn so với 13,5 triệu USD cho một tên lửa đánh chặn Patriot, dễ dàng sản xuất hàng loạt và đã được thử nghiệm trong chiến đấu.

Hồi tháng 1, lực lượng Ukraine bắn hạ kỷ lục 1.704 máy bay không người lái Shahed, 70% nhờ máy bay không người lái đánh chặn. Đây là số máy bay không người lái do Nga phóng tới.

Wild Hornets cho biết Sting đã hủy gần 4.000 máy bay không người lái và các mục tiêu khác kể từ tháng 5-2025, gồm cả lần đầu hạ phiên bản Geran-3 chạy bằng động cơ phản lực của Nga và một chiếc Shahed mang tên lửa không đối không.

Ngoài vấn đề pháp lý, vấn đề nhân lực cũng là bài toán cần cân nhắc. Ukraine có thể sản xuất hàng ngàn Sting mỗi tháng nhưng không thể ngay lập tức đào tạo hàng trăm người vận hành.

Sting hoạt động hiệu quả nhờ các phi công Ukraine rất giỏi điều khiển trong điều kiện chiến đấu thực tế.

Các quốc gia vùng Vịnh thiếu phi công điều khiển máy bay không người lái đánh chặn được huấn luyện bài bản cùng radar và giao thức phối hợp cần thiết.

Hồi tháng 10-2025, khi NATO bắt đầu xem xét học thuyết đánh chặn của Ukraine, công nghệ này khá đơn giản nhưng triển khai hiệu quả lại không hề dễ dàng.

“Chúng tôi có thể đào tạo một phi công giàu kinh nghiệm về máy bay không người lái trong ba ngày. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa một phi công máy bay không người lái Ukraine hoặc Mỹ có thể đến và bắn hạ máy bay không người lái Shahed trong ba ngày. Vấn đề là xây dựng các đội nhóm và tạo ra mạng lưới phòng không tích hợp” - đại diện Wild Hornets nói.