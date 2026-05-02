Ukraine cải cách quân đội, Nga công bố thiệt hại của Kiev trong tuần qua

Tờ Kyiv Independent dẫn lời Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 1/5 phát biểu: "Kế hoạch cải cách sẽ được triển khai từ tháng 6. Các hợp đồng mới dự kiến sẽ cho phép binh lính đã được huy động trước đó xuất ngũ. Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu cầu các quan chức tăng mạnh tiền lương cho binh lính, ưu tiên tính công bằng dựa trên nhiệm vụ chiến đấu, kinh nghiệm và hiệu quả công tác".

Ông Zelensky nhấn mạnh chính quyền Kiev sắp tới sẽ mở rộng hình thức phục vụ theo hợp đồng, giúp thời gian tại ngũ trở nên rõ ràng và dễ dự đoán hơn. "Đây là vấn đề mang tính đạo đức, chúng tôi muốn tạo điều kiện cho những binh sĩ đã phục vụ liên tục kể từ khi cuộc xung đột với Nga bùng nổ, do lệnh thiết quân luật kéo dài", Tổng thống Ukraine nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Theo truyền thông Ukraine, mức lương tối thiểu cho các vị trí hậu phương theo chính sách mới là 30.000 hryvnia (gần 683 USD), trong khi binh sĩ trực tiếp chiến đấu, đặc biệt là bộ binh, có thể nhận từ 250.000 - 400.000 hryvnia (5.688 - 9.102 USD) tùy nhiệm vụ.

Trước đó, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky đã ra lệnh luân chuyển bắt buộc đối với binh lính sau khi có báo cáo cho thấy một số đơn vị phải bám trụ tiền tuyến hơn 100 ngày liên tục.

Nga cập nhật tình hình tiền tuyến trong tuần qua

Theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/5 đã công bố thương vong của Ukraine và số khu định cư đã giành được quyền kiểm soát trong tuần qua.

Cụ thể, quân Nga đã khiến Kiev mất 1.270 lính trong khu vực trách nhiệm của Nhóm tác chiến phía Bắc, hơn 1.340 lính trong khu vực của Nhóm tác chiến phía Tây, hơn 1.125 lính trong khu vực của Nhóm tác chiến phía Nam, hơn 2.045 lính trong khu vực của Nhóm tác chiến Trung tâm, hơn 1.960 lính trong khu vực của Nhóm tác chiến phía Đông và 270 lính trong khu vực của Nhóm tác chiến Dnipro.

"Trong tuần qua, quân đội Nga cũng thâu tóm quyền kiểm soát 6 khu định cư ở Kharkiv, Sumy và Donetsk. Các lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn được 53 quả bom dẫn đường và 2.628 máy bay không người lái (UAV) do Ukraine triển khai. Ngoài ra, Hạm đội Biển Đen cũng phá hủy 14 xuồng không người lái của đối phương trong tuần qua", phía Nga thông tin.