Mỹ đưa 10.000 UAV đánh chặn từng thử lửa ở Ukraine tới Trung Đông

Quân đội Mỹ đã triển khai 10.000 máy bay không người lái đánh chặn Merops - loại vũ khí đã được thử nghiệm thực chiến tại Ukraine - tới Trung Đông nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Thông tin trên được Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg.

Theo ông Driscoll, các máy bay không người lái Merops sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã được triển khai tới Trung Đông chỉ 5 ngày sau khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hôm 28/2.

Máy bay không người lái đánh chặn thuộc tổ hợp chống UAV Merops. Ảnh: Lục quân Mỹ.

Merops do Project Eagle - một công ty quốc phòng được cựu Giám đốc điều hành Google Eric Schmidt hậu thuẫn - phát triển. Loại UAV này đã được chuyển tới Ukraine từ năm 2024 và chứng minh hiệu quả trong chiến đấu.

Mỗi UAV Merops có giá khoảng 14.000–15.000 USD, tuy nhiên ông Driscoll cho biết nếu đặt hàng số lượng lớn, chi phí có thể giảm xuống còn 3.000–5.000 USD cho mỗi thiết bị đánh chặn.

Mức giá này thấp hơn so với máy bay không người lái Shahed của Iran, vốn có giá ít nhất 20.000 USD mỗi chiếc và đang được sử dụng rộng rãi trong các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ và các đồng minh trong khu vực.

“Chúng tôi đang có lợi thế về chi phí. Mỗi khi Iran phóng một máy bay không người lái và chúng tôi bắn hạ được, họ sẽ phải chịu tổn thất tài chính đáng kể”, ông Driscoll nói.

Việc Mỹ triển khai các UAV đánh chặn từng được thử nghiệm trong cuộc xung đột Nga - Ukraine diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington không cần sự hỗ trợ của Ukraine trong việc đối phó với máy bay không người lái của Iran.

Theo giới chức quân sự Mỹ, việc triển khai UAV Merops có thể mang lại lợi thế đáng kể cho lực lượng Mỹ và Israel, vốn đang phụ thuộc vào các hệ thống phòng không như Patriot và THAAD. Tên lửa đánh chặn của các hệ thống này có thể có giá hơn 4 triệu USD mỗi quả.

Bên cạnh Merops, quân đội Mỹ cũng đang sử dụng hệ thống Bumblebees - các máy bay không người lái bốn cánh quạt gắn chất nổ, được thiết kế để truy đuổi và va chạm trực tiếp với UAV đối phương. Hệ thống này do công ty Perennial Autonomy sản xuất và cũng đã được thử nghiệm tại Ukraine.