Ukraine cáo buộc Nga vi phạm lệnh ngừng bắn, dọa đáp trả trong lễ diễu binh 9/5

Tờ Kyiv Post hôm nay (6/5) dẫn lời ông Zelensky cho biết quân Nga đã tiến hành 1.820 cuộc tấn công kể từ đầu ngày. "Sự lựa chọn của Nga rất rõ ràng, đó là từ chối ngừng bắn và bảo vệ sinh mạng", người đứng đầu Ukraine nói.

Ông Zelensky cũng cảnh báo Kiev sẽ đáp trả tương tự trong thời gian Nga tổ chức các sự kiện mừng Ngày Chiến thắng phát xít Đức trogn Thế chiến II (Ngày Chiến thắng). Ông Zelensky cho biết sẽ quyết định các bước tiếp theo của Ukraine sau khi nhận được báo cáo buổi tối của quân đội và các cơ quan tình báo nước này.

Moscow hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận trước cảnh báo trên của người đứng đầu Kiev.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh ngừng bắn đơn phương vào ngày 8 - 9/5 trùng với lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Nga. Moscow đưa ra tuyên bố này mà không phối hợp với Kiev và cảnh báo bất kỳ sự gián đoạn nào đối với lễ kỷ niệm đều có thể dẫn đến một cuộc tấn công “quy mô lớn” vào Ukraine.

Ông Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh việc ngừng bắn “sẽ được thực hiện” bất kể phản ứng của Kiev, đồng thời nói thêm rằng “trên thực tế, không cần thiết phải có phản ứng”.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã bác bỏ đề xuất của Nga và cho đó “không nghiêm túc”, là một “màn kịch” và “sự thao túng” nhằm bảo vệ lễ diễu binh Ngày Chiến thắng hơn là thúc đẩy nỗ lực hòa bình. Đáp lại, ông tuyên bố Ukraine sẽ thực hiện “chế độ im lặng” đơn phương của riêng mình bắt đầu từ ngày 6/5, đồng thời nói thêm rằng Ukraine sẽ hành động “tương tự” nếu phía Nga vi phạm ngừng bắn.