Ukraine giáng đòn sâu nhất vào lãnh thổ Nga, phá hủy hàng loạt tiêm kích tàng hình Su-57 tiên tiến

2 chiếc Su-57 và một chiếc Su-34 tại sân bay Shagol. Ảnh: Militarnyi.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, cuộc tấn công diễn ra vào ngày 25/4, nhưng họ không tiết lộ phương thức tiến hành cũng như không xác nhận chính xác số lượng máy bay bị hư hại. Các quan chức chỉ cho biết “một số” tiêm kích Su-57 và một chiếc Su-34 đã bị đánh trúng.

Su-57 là máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Nga và là loại tiêm kích thế hệ thứ năm duy nhất đang hoạt động của nước này. Được thiết kế với các đặc tính tàng hình, hệ thống điện tử hàng không tiên tiến và khả năng cơ động tốc độ cao, nó được kỳ vọng cạnh tranh với các máy bay phương Tây như F-35 của Mỹ.

Căn cứ không quân cụ thể không được nêu tên. Tuy nhiên, các hình ảnh vệ tinh do kênh Telegram Exilenova+ chia sẻ cho thấy mục tiêu có thể là căn cứ không quân Shagol gần Chelyabinsk.

Các hình ảnh này dường như cho thấy thiệt hại đối với ba máy bay – hai chiếc Su-57 và một chiếc Su-34 – khi so sánh dữ liệu vệ tinh giữa ngày 17/4 và 26/4.

Ukraine chưa xác nhận cách thức tiến hành cuộc tấn công, để ngỏ khả năng sử dụng UAV tầm xa, tên lửa hoặc các hoạt động phá hoại.

Các nhà phân tích được trích dẫn trong báo cáo của Exilenova+ nhận định rằng khoảng cách xa như vậy khiến việc sử dụng UAV thông thường để mang chất nổ trở nên khó xảy ra.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là một trong những đòn tấn công sâu nhất của Ukraine vào bên trong lãnh thổ Nga kể từ khi chiến sự bắt đầu, đồng thời là một trong số ít các trường hợp được ghi nhận tấn công trúng Su-57 - loại tiêm kích tiên tiến và đắt đỏ nhất của Moscow.

Trước đó, các tiêm kích Su-57 lần đầu tiên được xác nhận bị tấn công vào tháng 6/2024, khi sân bay Akhtubinsk, cách biên giới Ukraine khoảng 460 km, bị đánh trúng.

Cả Su-57 và Su-34 đều được ước tính có giá hàng chục triệu USD mỗi chiếc, với thiệt hại liên quan đến cuộc tấn công có thể lên tới 150 triệu USD nếu các máy bay bị hư hại nghiêm trọng. Trong những tháng gần đây, Nga đã tích cực quảng bá phiên bản xuất khẩu của Su-57, dù chưa rõ có bao nhiêu quốc gia đã mua loại máy bay này.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh làn sóng tấn công tầm xa rộng hơn của Ukraine vào ngày 25/4, với các báo cáo truyền thông cho biết UAV đã bay tới khu vực gần dãy núi Ural, bao gồm Chelyabinsk và Yekaterinburg -những khu vực trước đây được coi là nằm ngoài tầm hoạt động của Ukraine.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được cho là cho thấy UAV tầm xa Liutyi của Ukraine, có khả năng bay hơn 1.000 km.

Các quan chức Ukraine cho biết hệ thống phòng không Nga đã cố gắng đánh chặn cuộc tấn công.