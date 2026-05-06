Người dân bất an vì 2 tòa tháp 13 tầng gây tranh cãi

Cư dân lo lắng

Tọa lạc tại ô đất số 38 Khu di dân đô thị Khương Đình (mặt đường vành đai 2,5), dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân có tổng diện tích gần 23 nghìn m2, bao gồm 2 khu: Khu A có diện tích gần 15 nghìn m2, khu B có diện tích hơn 8 nghìn m2. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Hồn Đất Việt.

PV Báo CAND đã tìm hiểu thông tin dự án từ UBND phường Khương Đình thì được biết, dự án này đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư qua các quyết định năm 2017, 2021 và 2024. Đồng thời dự án này cũng đã được Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội có văn bản chấp thuận điều chỉnh tổng mặt bằng và phương án kiến trúc.

Để cụ thể hoá chủ trương đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tổ chức kinh doanh, tháng 3/2026 vừa qua, Công ty cổ phần Hồn Đất Việt đã lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh quy hoạch tại dự án. Theo đó, tại khu B, chủ đầu tư đề xuất xây dựng 2 tháp tưởng niệm cao 13 tầng nổi/tòa tháp, mục đích là để đặt bài vị, các kỷ vật của người đã khuất.

Chính từ đề xuất xây dựng 2 tòa tháp tưởng niệm cao 13 tầng này đã khiến cư dân sinh sống xung quanh đây bất an, lo lắng.

Gửi đơn đến Báo CAND, tập thể cư dân khu Tập thể A23 (nằm ngay gần dự án) cho hay, người dân rất không đồng tình khi chủ đầu tư xây dựng 2 tòa tháp tưởng niệm với mục đích để tro cốt, bài vị, kỷ vật của người đã khuất nằm ngay giữa vùng lõi đô thị, tập trung đông dân cư sinh sống ổn định lâu dài.

Chia sẻ với PV Báo CAND, ông Phạm Tuấn Minh (cư dân Khu tập thể A23) cho rằng, việc chủ đầu tư xây dựng tháp tưởng niệm để lưu trữ tro cốt, bài vị và di vật của người quá cố trong khu vực đông dân cư đô thị là không phù hợp. Việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tinh thần, tâm lý và an sinh xã hội.

Ông Minh cho rằng, việc đặt 2 công trình phụ trợ nghĩa trang cao tới 13 tầng ngay trong khu dân cư chạm trực diện vào một “vùng nhạy cảm” trong tâm lý và văn hoá người Việt, quan niệm về người chết, không gian sống – chết, và cảm giác “an cư”.

Dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân tọa lạc ngay tại mặt đường vành đai 2,5 trên địa bàn phường Khương Đình.

“Việc lẫn lộn không gian giữa người sống và người chết ngay trong vùng lõi đô thị là không thể chấp nhận được. Khi một công trình lưu giữ di vật người chết xuất hiện ngay trong khu ở, đặc biệt công trình lại cao tầng và hiện diện rõ rệt, nó phá vỡ ranh giới tâm lý vốn đã ăn sâu nhiều thế hệ. Điều này không chỉ không phù hợp với định hướng quy hoạch và phát triển đô thị bền vững mà còn gây lo ngại, bất ổn tâm lý kéo dài cho người dân sinh sống xung quanh”, ông Minh nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Lập (cũng là cư dân Khu tập thể A23) cho rằng, việc đặt 2 công trình phụ trợ nghĩa trang cao đến 13 tầng nằm ngay trong vùng lõi đô thị này còn không đảm bảo nhiều quy định pháp luật hiện hành.

“Theo điều 6 và điều 14 Luật Quy hoạch đô thị quy định thì việc quy hoạch phải đảm bảo môi trường sống an toàn, lành mạnh và phù hợp với nhu cầu cộng đồng dân cư. Còn điều 12 của Luật Xây dựng cũng quy định không được xây dựng các công trình không phù hợp quy hoạch, ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư. Do đó, cư dân chúng tôi kiến nghị các cơ quan, ban ngành của TP Hà Nội không chấp thuận chủ trương, không cấp phép cho dự án này”, ông Lập nói.

Cũng theo người dân, ngày 24/3/2026 vừa qua, phía chủ đầu tư cũng đã có văn bản gửi xuống các tổ dân phố xung quanh giải thích 2 công trình tháp tưởng niệm này sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ chỉ lưu giữ bài vị và kỷ vật mang giá trị tinh thần của người quá cố, không thực hiện việc lưu trữ tro cốt.

“Hầu hết gia đình Việt Nam, bài vị và kỷ vật của người thân quá cố, chúng ta để thờ cúng và lưu giữ trong nhà, ít ai lại mang chỗ khác để thờ cúng. Hơn nữa, sau khi đưa vào sử dụng, người ta đưa tro cốt vào đó lưu trữ thì ai vào đó kiểm tra được. Lúc đó chỉ có cơ quan có thẩm quyền, cơ quan công an mới được phép vào kiểm tra. Do đó, cư dân chúng tôi mong muốn chính quyền TP Hà Nội phải xem xét thấu đáo dự án này”, ông Phạm Tuấn Minh cho hay.

Chính quyền phường Khương Đình nói gì?

Để hiểu rõ hơn vấn đề, PV Báo CAND đã có buổi trao đổi cùng đại diện Công ty cổ phần Hồn Đất Việt (đơn vị chủ đầu tư).

Ông Đinh Tiến Sang, phụ trách đầu tư dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân cho biết, tháng 12/2025, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Việc chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh Khu B nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Thay vì chỉ làm bãi xe trên bề mặt, thì chủ đầu tư đề xuất làm 5 tầng hầm để xe, bên trên xây dựng tổ hợp dịch vụ gồm hai tòa tháp cao 13 tầng/tòa.

“Hai tòa tháp tưởng niệm này chủ yếu để tổ chức dịch vụ tang lễ, có bố trí không gian để gia đình người quá cố đặt bài vị và kỷ vật, chứ chúng tôi không làm nơi lưu giữ tro cốt. Phía công ty đã có văn bản cam kết gửi chính quyền và người dân xung quanh về vấn đề này”, ông Sang cho biết.

Theo ông Sang, phía chủ đầu tư đã tuân thủ đúng quy trình xin điều chỉnh theo quy định của pháp luật. Bên cạnh việc hoàn thiện hồ sơ, phía công ty cũng đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư xung quanh. Việc lấy ý kiến người dân đã được thực hiện công khai trong 30 ngày trên trang thông tin điện tử của UBND phường Khương Đình và 4 tổ dân phố (tổ 8, 13, 14, 15 phường Khương Đình). Hồ sơ điều chỉnh đã được niêm yết tại các nhà văn hóa để người dân theo dõi và đóng góp ý kiến.

“Có ý kiến của cư dân đồng ý, nhưng cũng còn có những ý kiến không đồng tình. Việc đề xuất điều chỉnh là quyền của doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa quỹ đất và mang lại lợi ích cho cả nhà nước lẫn chủ đầu tư. Người dân có quyền ý kiến, còn phía doanh nghiệp có quyền xin điều chỉnh. Tuy nhiên, quyền quyết định cuối cùng thuộc về các cơ quan chức năng và UBND thành phố sau khi thẩm định kỹ lưỡng về quy hoạch và môi trường”, ông Sang nói.

Dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng từ cuối năm 2025.

Trong khi đó, trao đổi với PV Báo CAND, Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình Lưu Đình Lượng khẳng định, quan điểm của chính quyền địa phương rất rõ ràng, là sẽ không cho điều chỉnh quy hoạch để xây hai tháp lưu tro cốt. Dù chủ đầu tư đã có văn bản cam kết nhưng vấn đề này vẫn sẽ được UBND phường Khương Đình xem xét kỹ càng.

Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình cũng cho biết, chính quyền phường xác định đây là khu vực lõi đô thị, mật độ dân cư cao, nên việc thẩm định phải cực kỳ kỹ lưỡng. Hiện tại dự án vẫn chưa được phê duyệt điều chỉnh mà vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, xem xét các ý kiến của sở, ngành như Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Nội vụ…

“Mặc dù có ý kiến từ phía người dân, nhưng ở góc độ của chính quyền thì UBND phường Khương Đình vẫn phải nghiên cứu, thẩm định các đề xuất điều chỉnh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Chẳng hạn tại ô đất đó, doanh nghiệp xin điều chỉnh cao tầng có phù hợp quy hoạch không, nếu phù hợp thì công năng sử dụng là gì? Nếu chủ đầu tư xây đúng chiều cao quy định nhưng sử dụng sai mục đích, như để tro cốt trái cam kết, chính quyền sẽ can thiệp và đình chỉ ngay lập tức”, ông Lượng nói.

Ông Lượng cho biết thêm, phía chính quyền phường sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật. Mặt khác, chính quyền cũng không thể phớt lờ những lo ngại chính đáng của người dân. Tuy vậy, lãnh đạo UBND phường Khương Đình khẳng định, không vì áp lực từ phía doanh nghiệp mà thỏa hiệp với những đề xuất không phù hợp.

“Việc chủ đầu tư xin điều chỉnh là quyền của họ, nhưng quyền quyết định cuối cùng về quy hoạch thuộc về cấp thành phố, và phường đóng vai trò là đơn vị quản lý trực tiếp, giám sát việc thực hiện đúng cam kết với cộng đồng. Chúng tôi sẽ xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, tiếp tục lắng nghe ý kiến từ phía người dân và giám sát chặt chẽ dự án để đảm bảo sự hài hòa giữa mục tiêu phát triển và ổn định an sinh xã hội”, Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình Lưu Đình Lượng khẳng định.