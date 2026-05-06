Máy bay quân sự Mỹ phát tín hiệu khẩn cấp ở Vịnh Ba Tư

Hiện chưa rõ nguyên nhân máy bay KC-135 của Mỹ mất tích

Máy bay Boeing KC-135 Stratotanker của Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Al Dhafra ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) trước khi tín hiệu bị mất trên không phận Qatar. Phi cơ này được cho là đang hoạt động trên không phận Trung Đông để hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay đã bay theo hình tròn trên không trong một khoảng thời gian. Nguyên nhân chính xác của tình trạng khẩn cấp vẫn chưa rõ ràng, và chưa có xác nhận chính thức nào liên kết vụ việc với hành động thù địch.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đã đưa tin về vụ việc, trích dẫn dữ liệu từ Flightradar24. Iran chưa đưa ra tuyên bố nào cho thấy sự liên quan của họ đến tình trạng khẩn cấp của máy bay quân sự Mỹ.

Quân đội Mỹ cũng chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tình trạng của máy bay này.

Hồi tháng 3, quân đội Mỹ đã mất một máy bay KC-135 trong vụ tấn công ở miền Tây Iraq. Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq (IRA), một nhóm liên minh các phe phái vũ trang được Iran hậu thuẫn, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhóm này tuyên bố đã bắn hạ máy bay “để bảo vệ chủ quyền và không phận của đất nước”, theo hãng Reuters.