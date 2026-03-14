"Sẽ có những điều bất ngờ": Ukraine cảnh báo sắc lạnh giữa lúc Nga tăng cường tấn công khắp chiến tuyến

Một sĩ quan cảnh sát Ukraine đi bộ giữa đống đổ nát của một tòa nhà dân cư bị hư hại vào ngày 20/2/2026, sau một cuộc tấn công trên không được cho là xảy ra ở Komyshuvakha, vùng Zaporizhzhia. (Ảnh của Andriy Andriyenko/Lữ đoàn Cơ giới số 65 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine)

Theo các nhà phân tích, tại một số khu vực, cường độ giao tranh ở đây thậm chí đã vượt qua mức độ ác liệt quanh thành phố Pokrovsk – vốn từ lâu được xem là một trong những điểm nóng nhất của cuộc chiến.

Theo báo cáo của nhóm giám sát chiến sự Ukraine DeepState công bố trên Telegram, quân đội Nga đã tăng cường các hoạt động tấn công trên nhiều đoạn của chiến tuyến trong đầu tháng 3.

Chỉ trong 10 ngày đầu tháng, lực lượng Nga được cho là đã thực hiện khoảng 1.400 cuộc tấn công tại nhiều khu vực khác nhau. Dù con số này thấp hơn so với một số giai đoạn trước, nhưng vẫn gần với mức trung bình gần đây, cho thấy cường độ giao tranh trên toàn mặt trận vẫn duy trì ở mức cao.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 2, các đơn vị Nga trung bình thực hiện khoảng 1.800 cuộc tấn công mỗi tháng dọc theo chiến tuyến.

Pokrovsk vẫn là điểm nóng chiến sự

Các trận chiến ác liệt nhất hiện vẫn diễn ra quanh khu vực Pokrovsk thuộc vùng Donetsk.

Theo các nhà phân tích, sau khi các thành phố Pokrovsk và Myrnohrad bị tàn phá nặng nề trong các trận giao tranh kéo dài, quân đội Nga hiện đang chuyển hướng tập trung vào các thị trấn lân cận như Rodynske và Hryshyne.

“Cả Pokrovsk và Myrnohrad gần như đã bị phá hủy hoàn toàn, vì vậy đối phương đang tập trung tấn công Rodynske và Hryshyne, liên tục đưa bộ binh vào đánh chiếm các vị trí này”, báo cáo của DeepState cho biết.

Zaporizhzhia nổi lên như mặt trận mới

Trong khi đó, hoạt động quân sự của Nga quanh thành phố Hulyaipole ở vùng Zaporizhzhia cũng gia tăng đáng kể.

Theo các nhà phân tích, số lượng các cuộc tấn công tại khu vực này trong một số thời điểm đã vượt qua cường độ giao tranh tại mặt trận Pokrovsk, cho thấy Zaporizhzhia đang nổi lên như một điểm nóng mới của chiến sự.

Ngoài ra, các cuộc tấn công cũng gia tăng tại khu vực Kostiantynivka, nơi quân Nga được cho là đang thăm dò hệ thống phòng thủ của Ukraine và tìm cách thiết lập các bàn đạp cho những chiến dịch tiếp theo.

Cùng lúc, số vụ tấn công gần Sloviansk cũng tăng lên, điều mà các nhà phân tích cho rằng có liên quan đến những bước tiến của Nga quanh Siversk và việc tăng cường lực lượng bộ binh tại khu vực này.

Nga chuẩn bị chiến dịch tấn công mùa xuân

Theo DeepState, các chỉ huy Nga đang tiến hành tái bố trí lực lượng và bổ sung quân dự bị, dấu hiệu cho thấy Moscow có thể đang chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công lớn hơn.

Các nhà phân tích cho rằng sự thay đổi trong hoạt động quân sự cũng liên quan đến điều kiện thời tiết và sự phát triển của thảm thực vật, yếu tố có thể giúp che giấu việc di chuyển của quân đội và ảnh hưởng đến chiến thuật trên chiến trường.

Một quan chức cấp cao của quân đội Ukraine trước đó cũng xác nhận rằng Nga đang chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công quy mô lớn vào mùa xuân, nhưng Kiev dự định đối phó bằng các chiến thuật linh hoạt và việc sử dụng ngày càng nhiều máy bay không người lái tấn công.

Thiếu tướng Oleksandr Komarenko, người đứng đầu Cục tác chiến chính thuộc Bộ Tổng tham mưu Ukraine, cho biết các nhà hoạch định quân sự Ukraine đang theo dõi chặt chẽ sự tập trung lực lượng và các đợt điều quân của Nga nhằm dự đoán bước đi tiếp theo của Moscow.

“Chúng tôi liên tục theo dõi hành động của đối phương. Chúng tôi xác định nơi họ có nhiều lực lượng hơn, nơi ít hơn, nơi họ đang tái bố trí. Từ đó chúng tôi dự đoán mục đích và các bước đi tiếp theo của họ", ông Komarenko nói.

Theo ông, các chiến dịch tấn công quy mô lớn vẫn có thể diễn ra ngay cả khi chiến trường hiện nay bị giám sát liên tục bởi máy bay không người lái, nhưng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đánh giá thực tế về điều kiện chiến trường.

Ukraine tăng cường phản công

Ông Komarenko cho rằng trong chiến dịch mùa xuân, Nga có thể tiếp tục sử dụng chiến thuật bộ binh xâm nhập tại các mặt trận ở Donbass và Zaporizhzhia, chấp nhận tổn thất lớn để tìm cách phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine.

Tuy nhiên, các đợt tăng viện của Ukraine và những cuộc phản công cục bộ đã làm phức tạp kế hoạch của Nga.

Theo các nhà phân tích độc lập và truyền thông Ukraine, các cuộc phản công gần đây của Kiev tập trung quanh thành phố Hulyaipole ở miền nam, nơi các đơn vị bộ binh kỳ cựu được cho là đã tái chiếm hơn một chục ngôi làng từng bị Nga kiểm soát trong năm 2026.

Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrsky, cũng xác nhận các hoạt động phản công vẫn đang diễn ra. Ông cho rằng chiến lược buộc Nga phải điều quân tới những khu vực do Ukraine lựa chọn đang phát huy hiệu quả.

Theo ông Komarenko, Ukraine đang chuẩn bị hệ thống phòng thủ linh hoạt để đối phó với các cuộc tấn công của Nga dự kiến diễn ra trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5.

“Nếu chúng ta không giành được thế chủ động mà chỉ đơn thuần phòng thủ, thì sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ bị đánh bại,” ông nói.

Quan chức này cũng cho biết Ukraine đang chuẩn bị những biện pháp tác chiến bất đối xứng nhằm phá vỡ kế hoạch của Nga.

“Sẽ có những điều bất ngờ”, ông Komarenko nói.