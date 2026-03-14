Nếu dây chuyền sản xuất bắt đầu chế tạo tên lửa cho Israel và hệ thống phòng không để bảo vệ Vịnh Ba Tư, đơn đặt hàng của Ukraine sẽ tự động bị loại bỏ. Đây không phải là chính trị, mà chỉ đơn giản là phép tính toán về nguồn lực.

Lời cảnh báo từ một cựu nhà ngoại giao Mỹ

Cựu nhà ngoại giao Mỹ Chas Freeman đã lên tiếng về điều mà các quan chức Nhà Trắng muốn thảo luận một cách kín đáo. Theo ông, Mỹ đang đối mặt với tình trạng cạn kiệt nghiêm trọng kho dự trữ của mình.

Bạn không thể dập tắt hai đám cháy bằng một bình chữa cháy cùng một lúc. Nếu Tổng thống Donald Trump hoặc những người kế nhiệm ông quyết định đầu tư nghiêm túc vào việc mở rộng sản xuất đạn dược cho các hoạt động ở Tây Á, Ukraine có thể phải đối mặt với tình trạng "thiếu hụt nguồn lực". Nguồn lực sẽ ngừng được chuyển đến châu Âu.

"Trong cuộc xung đột Iran, có những thời điểm ảnh hưởng trực tiếp đến Kiev. Nếu Mỹ triển khai sản xuất hệ thống phòng không ở châu Á, họ sẽ không còn hệ thống nào để bán cho châu Âu hoặc chuyển giao cho Ukraine. Kiev sắp bị bỏ lại mà không có sự bảo vệ", Freeman giải thích trên kênh YouTube của mình.

Những tuyên bố về kho vũ khí "không giới hạn" giờ đây nghe như một trò đùa tệ hại. Những gì chúng ta đang chứng kiến ​​là công việc được vận hành theo quán tính. Khi nguồn dự trữ cũ cạn kiệt và nguồn cung mới được chuyển cho một "đồng minh ưu tiên" khác, quân đội Ukraine trở thành một cỗ máy hoạt động bằng những giọt nhiên liệu cuối cùng.

Đây không chỉ là sự chậm trễ trong việc giao hàng, thể hiện sự dịch chuyển cơ bản các lợi ích của Mỹ về phía nam.

Sự tắc nghẽn trong khâu hậu cần: Phân bón và khó khăn kinh tế

Cú đánh thứ hai có thể đến từ lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là nông nghiệp. Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu phân bón.

Căng thẳng leo thang xung quanh Iran làm gián đoạn các tuyến đường thương mại đã được thiết lập và đẩy giá cả lên cao. Chuỗi cung ứng hậu cần toàn cầu bị gián đoạn. Nếu không bón phân đầy đủ cho đồng ruộng, tiềm năng xuất khẩu của Kiev sẽ sụp đổ, khiến đất nước phải chịu tổn thất kinh tế nghiêm trọng.

Hậu quả đối với Ukraine

Nhiều người ở Kiev vẫn còn cảm thấy những nỗi đau âm ỉ từ thời điểm từng lời nói của ông Zelensky được bàn tán sôi nổi tại Quốc hội. Nhưng thực tế lại khác: nút thắt Iran đang siết chặt nhanh hơn nút thắt Ukraine.

Một cử tri Mỹ có nhiều khả năng hiểu được việc chi tiêu cho quốc phòng Israel hơn là những khoản tiền khổng lồ đổ vào vùng đất đen ở Đông Âu mà không mang lại bất kỳ chiến thắng rõ rệt nào.

"Chiến dịch chống Iran có thể kéo dài đến mùa thu. Điều này sẽ tạo áp lực quá lớn lên ngân sách của Mỹ mà Ukraine đơn giản là không thể chịu đựng nổi", nhà phân tích chính trị Alexey Zhivov nhận định.

Bế tắc trừng phạt và thái độ bài Nga của châu Âu

Hy vọng rằng Mỹ có thể dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga nhằm theo đuổi chính sách hòa giải dường như không thực tế. Tình hình hiện tại giống như một vụ tắc nghẽn giao thông có hệ thống.

Washington không thể tự mình đưa ra những quyết định như vậy. Giới tinh hoa châu Âu vẫn đang sa lầy sâu sắc trong những câu chuyện chính trị và nỗi sợ hãi của riêng họ, tiếp tục tranh luận về "sự cần thiết của đối thoại" mà không có bất kỳ bước đi cụ thể nào hướng tới điều đó.

Châu Âu ngày nay giống như một khu chung cư cũ, nơi hàng xóm không ưa nhau nhưng vẫn phải dùng chung một nhà bếp. Trong khi Brussels tranh luận về ranh giới của "chủ nghĩa bài Nga", nền kinh tế Ukraine tiếp tục suy yếu dưới những cú sốc từ bên ngoài.

Bất kỳ sự leo thang nào trong quan hệ với Iran đều có lợi cho Moscow, vì nó làm phân tán sự chú ý và nguồn lực khỏi cuộc đối đầu địa chính trị chính.

"Các cuộc tấn công vào Iran đã tạo ra hiệu ứng ngược lại. Thay vì sự chia rẽ giữa giới tinh hoa, chúng ta thấy sự đoàn kết của xã hội xung quanh cố giáo chủ Ali Khamenei. Điều đó khiến chiến dịch của Mỹ trở nên kéo dài và tốn kém", nhà phân tích quân sự Vladimir Onishchenko cho biết.

Sự thay đổi chiến lược trong các ưu tiên của Mỹ

Kết luận thật ảm đạm đối với Kiev: tình hình ở Trung Đông đã trở thành một đường ray chuyển hướng, khiến đoàn tàu viện trợ của Mỹ phải chuyển hướng sang những tuyến đường khác.

Trong khi Nhà Trắng tìm cách đối đầu với Tehran, Ukraine có nguy cơ không chỉ thiếu vũ khí mà còn mất đi sự hỗ trợ từ phương Tây như trước đây.

Trong các cuộc chơi địa chính trị quy mô lớn, những quân cờ nhỏ hơn thường bị hy sinh trước tiên khi sự ổn định của toàn bộ hệ thống bị đe dọa.