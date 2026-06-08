Ukraine và 3 cường quốc châu Âu ra 5 điều kiện với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 7/6 có cuộc gặp thượng đỉnh ở London (Anh) với Thủ tướng nước chủ nhà Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Sau cuộc gặp, 4 nhà lãnh đạo ra tuyên bố chung, nêu 5 điều kiện mà Nga cần đáp ứng để giải quyết xung đột Ukraine.

Lãnh đạo các nước Pháp, Ukraine, Anh, Đức tại cuộc gặp ở London ngày 7/6. Ảnh: KyivIndependent

Các điều kiện mà Ukraine, Anh, Pháp, Đức đưa ra bao gồm việc Nga cần đồng ý ngừng bắn "lập tức và toàn diện". "Đường ranh giới hiện tại nên là điểm khởi đầu cho đàm phán", tuyên bố chung của 4 nhà lãnh đạo nêu, theo PravdaUkraine.

Lãnh đạo Ukraine và 3 nước châu Âu cũng cho hay, "quyền chủ quyền của Ukraine trong lựa chọn các liên minh hoặc cơ chế an ninh phải được tôn trọng". Ngoài ra, Ukraine phải nhận được các đảm bảo an ninh "đáng tin cậy, có ràng buộc về mặt pháp lý".

Về tài sản của Nga bị đóng băng ở phương Tây, 4 nhà lãnh đạo tuyên bố chỉ dỡ bỏ phong tỏa chúng sau khi chiến sự kết thúc và Nga "bồi thường thiệt hại" cho Ukraine.

"Các lợi ích an ninh của châu Âu phải được bảo vệ trong bất kỳ thỏa thuận nào. Điều khoản của mọi cuộc đàm phán liên quan đến EU và NATO đều cần sự đồng thuận của EU, các quốc gia thành viên, cũng như các đồng minh NATO", tuyên bố nhấn mạnh.

Theo France24, ngoài các điều kiện nêu trên, các lãnh đạo châu Âu ủng hộ "một cuộc đối thoại trực tiếp giữa Nga - Ukraine, có sự tham gia tích cực của Mỹ và châu Âu, nhằm đạt được lệnh ngừng bắn".

Nga chưa bình luận về tuyên bố chung nêu trên. Tuần trước, Tổng thống Ukraine Zelensky đã gửi thư ngỏ tới Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất gặp gỡ trực tiếp. Tuy nhiên, Moskva cho biết một cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước chỉ có thể diễn ra khi các bên xây dựng xong khung thỏa thuận hòa bình.

"Hãy để các chuyên gia làm việc, đưa ra một số giải pháp và sau đó chúng ta có thể gặp nhau", Tổng thống Nga Putin ngày 7/6 phát biểu. Ông cũng tuyên bố xung đột ở Ukraine sẽ chỉ kết thúc khi Nga đạt được những mục tiêu đề ra.