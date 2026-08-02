Mỹ rời vị trí lãnh đạo nhóm viện trợ Ukraine của NATO

Cờ các nước thành viên NATO. Ảnh: EPA/EFE

Theo tạp chí Politico, đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy Mỹ đang từng bước thu hẹp vai trò dẫn dắt đối với các đồng minh thân cận. Động thái này cũng đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ không còn trực tiếp tham gia định hình mô hình phát triển quân đội Ukraine trong tương lai.

Một quan chức Mỹ và 3 nguồn tin nắm được kế hoạch cho hay một quốc gia thành viên NATO khác sẽ tiếp quản việc điều hành Nhóm Hỗ trợ An ninh. Nhóm này đặt trụ sở tại Wiesbaden, Đức và đóng vai trò trung tâm trong việc trang bị vũ khí và huấn luyện các lực lượng Kiev kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022.

Đây là diễn biến mới nhất trong hàng loạt thay đổi mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện đối với liên minh lâu đời này. Lầu Năm Góc đã giảm số lượng sĩ quan Mỹ giữ các vị trí chỉ huy tại châu Âu và hủy bỏ một số đợt luân chuyển quân.

Ngoài ra, các quan chức Mỹ cũng đang đánh giá lại việc bố trí binh sĩ đồn trú tại châu Âu, đồng thời cảnh báo các nước đồng minh rằng họ sẽ không nhận được sự hỗ trợ của Mỹ nếu không tăng chi tiêu quốc phòng.

Một quan chức NATO giấu tên tiết lộ quá trình chuyển giao lãnh đạo sẽ kéo dài đến một năm, nhưng sẽ không làm gián đoạn công việc đang thực hiện với Ukraine. Sau khi NATO tiếp quản chương trình, Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ sẽ vẫn tham gia thông qua một phó chỉ huy người Mỹ.

"Hỗ trợ Ukraine vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu," một quan chức NATO nhấn mạnh.

Lầu Năm Góc ra tuyên bố với nội dung cho biết: "Nhóm Hỗ trợ An ninh cho Ukraine vốn được thiết kế là một cơ chế tạm thời. Việc chuyển giao này nhằm phân chia gánh nặng trong nội bộ liên minh để tiếp tục hỗ trợ Ukraine, đồng thời điều chỉnh việc phân bổ nguồn lực của Mỹ phù hợp với chiến lược quốc phòng".