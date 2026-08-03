Ukraine tung đòn sấm sét đánh thẳng “huyết mạch” Crimea, tập kích cầu đường sắt, căn cứ Nga

Ukraine đã mở đợt tập kích trong đêm nhằm vào hàng loạt mục tiêu quân sự của Nga tại Crimea và miền Nam Ukraine. Ảnh minh họa: Pravda

Theo thông tin do Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine công bố ngày 1/8, quân đội Ukraine đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào cầu đường sắt Syvash gần Chonhar và một cây cầu đường sắt khác ở khu vực Vladyslavivka, thuộc bán đảo Crimea đang do Nga kiểm soát.

Theo phía Ukraine, hai cây cầu này được lực lượng Nga sử dụng để vận chuyển binh sĩ, khí tài quân sự, đạn dược và các loại vật tư hậu cần giữa Crimea với những khu vực do Nga kiểm soát ở miền Nam Ukraine.

Việc nhắm vào các tuyến đường sắt được xem là một phần trong chiến lược gây sức ép lên mạng lưới hậu cần quân sự của Nga, nhằm làm gián đoạn quá trình điều động lực lượng và tiếp tế cho các đơn vị đang hoạt động tại miền Nam Ukraine.

Tập kích cơ sở hỗ trợ “hạm đội không người lái” Nga

Bên cạnh các cây cầu đường sắt, lực lượng Ukraine cũng tuyên bố đã tấn công một cơ sở lưu trữ và bảo dưỡng xuồng không người lái mặt nước (USV) của Nga gần thị trấn Chornomorske, ở phía Tây Crimea.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, địa điểm này được sử dụng để cất giữ, chuẩn bị và bảo dưỡng các xuồng không người lái phục vụ hoạt động chiến đấu cũng như các nhiệm vụ đặc biệt của Nga trên Biển Đen.

Xuồng không người lái mặt nước ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến tại Biển Đen. Các phương tiện này có thể được sử dụng cho nhiệm vụ trinh sát, tấn công hoặc hỗ trợ các chiến dịch quân sự trên biển mà không cần đưa thủy thủ trực tiếp vào khu vực nguy hiểm.

Ukraine cũng cho biết đã nhắm mục tiêu vào một đơn vị trinh sát vô tuyến - điện tử thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga tại Sevastopol, cùng một căn cứ sửa chữa và thu hồi khí tài gần Pervomaiske, thuộc Crimea do Nga kiểm soát.

Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu Ukraine chưa công bố mức độ thiệt hại, cũng như chưa xác nhận liệu các mục tiêu nói trên có bị phá hủy hoàn toàn hay không.

Mở rộng đòn đánh ra miền Nam Ukraine

Ngoài Crimea, lực lượng Ukraine còn tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào những cơ sở hậu cần và kho chứa thiết bị không người lái của Nga tại các vùng lãnh thổ Ukraine đang bị kiểm soát.

Theo phía Ukraine, một kho hậu cần của Nga gần Podove, thuộc phần lãnh thổ tỉnh Kherson do Nga kiểm soát, đã trở thành mục tiêu.

Một kho được sử dụng để lưu trữ máy bay không người lái cũng bị tấn công gần Tokmak, thuộc khu vực Zaporizhzhia đang do Nga kiểm soát.

Các mục tiêu này được cho là có vai trò hỗ trợ hoạt động quân sự của Nga tại miền Nam Ukraine, nơi giao tranh vẫn diễn ra căng thẳng.

Trong tuyên bố sau chiến dịch, quân đội Ukraine nhấn mạnh: “Lực lượng Phòng vệ Ukraine sẽ tiếp tục triển khai có hệ thống các biện pháp nhằm ngăn chặn lực lượng Nga".

Trước đó, ngày 30/7, Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine cũng thông báo đã tấn công một căn cứ xuồng không người lái của Nga tại Crimea.

Chiến dịch này nằm trong một loạt đòn đánh rộng hơn, bao gồm các mục tiêu như hệ thống phòng không Buk-M3, radar Nebo-SVU, radar Sopka-2 và một địa điểm phóng UAV tấn công của Nga tại khu vực Donetsk đang bị kiểm soát.

Việc liên tiếp nhắm vào cầu đường sắt, cơ sở hậu cần, hệ thống radar, phòng không và các căn cứ vận hành phương tiện không người lái cho thấy Ukraine đang tăng cường chiến dịch tấn công vào hạ tầng quân sự của Nga tại Crimea và các vùng lãnh thổ bị kiểm soát ở miền Nam Ukraine.

Dù mức độ thiệt hại chưa được công bố, các cuộc tập kích được xem là nỗ lực nhằm gây sức ép lên năng lực tiếp tế, trinh sát và triển khai lực lượng của Nga tại khu vực chiến lược này.