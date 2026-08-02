Đánh bom tại trung tâm Moscow (Nga) khiến 3 người thiệt mạng

Theo Bộ Nội vụ Nga, vụ nổ xảy ra vào khoảng 20h10 phút (ngày 1/8, giờ địa phương) gần một quán cà phê mùa hè gần nhà số 1 trên Quảng trường Kudrinskaya.

Đường phố Moscow. Ảnh: TASS.

Theo NAC, một phụ nữ không rõ danh tính đã cố gắng mang một thiết bị nổ tự chế đến đó nhưng một nhân viên bảo vệ đã ngăn chặn cô ta. NAC cho biết, trong số những người tử vong có người phụ nữ cố gắng mang thiết bị nổ vào, nhân viên bảo vệ và một khách hàng của quán cà phê.

Alexey Kuznetsov, trợ lý của Bộ trưởng Y tế Nga, thông báo: tất cả sự hỗ trợ cần thiết đang được cung cấp cho những người bị thương.

Các điều tra viên và chuyên gia tội phạm học thuộc Ủy ban Điều tra Nga đang làm việc tại hiện trường vụ nổ, ủy ban này cho hay. Cảnh sát và Lực lượng Vệ binh quốc gia Nga Rosgvardiya đã phong tỏa khu vực gần tòa nhà cao tầng trên Quảng trường Kudrinskaya, nơi xảy ra vụ nổ, một phóng viên của TASS đưa tin.

Trong khi đó, Sở Giao thông vận tải Moscow đã hoãn Lễ hội Đua xe đạp đêm lần thứ 2.