Hệ thống phát sóng trái phép Lương Sơn TV bị triệt phá

Theo công bố hôm nay, đường dây hoạt động dưới tên gọi Lương Sơn TV, do một người có biệt danh FDR OBANK cầm đầu tại Việt Nam. Các nghi phạm sử dụng thiết bị chuyên dụng thu tín hiệu phát sóng OTT hoặc tín hiệu vệ tinh từ các giải đấu thể thao thuộc quyền khai thác hợp pháp của các đài truyền hình và đơn vị sở hữu bản quyền, rồi phát miễn phí trên hệ thống website Lương Sơn TV với nhiều tên miền khác nhau.

Sau đó điều hướng, nhóm lôi kéo người dùng tham gia cá cược trên nền tảng đánh bạc trực tuyến OK9 theo mô hình khép kín.

Trong quá trình phát sóng, các bình luận viên và nhân viên chăm sóc khách hàng liên tục quảng bá, hướng dẫn người xem đăng ký tài khoản, nạp tiền và tham gia cá cược tại nhà cái OK9 thông qua các đường dẫn được ghim trên website hoặc chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin.

Cơ quan chức năng đánh giá đây là phương thức hoạt động mới, kết hợp giữa hành vi xâm phạm bản quyền truyền hình với tổ chức đánh bạc trực tuyến, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các đơn vị sở hữu bản quyền, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ với an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Đầu tháng 7, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) lập chuyên án. Ban chuyên án đồng loạt triển khai 6 tổ công tác tại nhiều địa phương, triệu tập những người liên quan.

Theo điều tra, trước đây nhóm đặt địa điểm hoạt động tại khu vực Krong Bavet (Campuchia), sau đó về Việt Nam từ đầu năm 2026. Các thành viên làm việc trực tuyến tại nhiều địa phương, sử dụng biệt danh để liên lạc qua các ứng dụng mã hóa, kết hợp VPN, máy chủ đặt ở nước ngoài và liên tục thay đổi tên miền nhằm che giấu dấu vết.

Tiền lương được chi trả bằng tiền kỹ thuật số USDT thông qua ví điện tử, trong khi việc thanh toán thực hiện qua các tài khoản ngân hàng không chính chủ.

Nhà chức trách cáo buộc hệ thống OK9 - Lương Sơn TV có hàng chục nghìn tài khoản người chơi đang hoạt động, tổng số tiền giao dịch từ hoạt động tổ chức đánh bạc và tiếp sóng trái phép ước tính hơn 1.500 tỷ đồng mỗi tháng.

Ngày 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố 16 bị can về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Cơ quan điều tra cũng xác định việc thu tín hiệu và phát lại trái phép các chương trình thể thao có bản quyền còn có dấu hiệu của tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Các bị can trong đường dây bị bắt. Ảnh: Công an Quảng Trị

Vụ án đang được mở rộng điều tra.