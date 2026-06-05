Ông Putin tiết lộ bí mật quân sự quan trọng sau cuộc tấn công tên lửa Oreshnik vào Ukraine

Tổng thống Nga Putin. Ảnh Pravda

Putin giải thích chiến lược tấn công bằng tên lửa Oreshnik

Phát biểu trong cuộc gặp với các lãnh đạo hãng thông tấn quốc tế tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF), ông Putin cho biết Nga đã chọn các mục tiêu mà họ có thể dễ dàng đánh giá kết quả của các cuộc tấn công.

Theo hãng tin RIA Novosti, ông Putin nói: "Tôi sẽ tiết lộ một bí mật quân sự rất, rất lớn. Chúng tôi chỉ tấn công vào những nơi thuận tiện để quan sát kết quả. Điều này áp dụng cho cả Bila Tserkva và khu vực thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk".

Tổng thống giải thích rằng sau cuộc tấn công vào Bila Tserkva, một thành phố gần Kiev, máy bay không người lái của Nga đã tiến vào khu vực để đánh giá thiệt hại. Ông cho biết việc phân tích này rất quan trọng để đưa ra các quyết định trong tương lai liên quan đến việc sử dụng hệ thống tên lửa Oreshnik trên quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu đã định.

Ông Putin cũng thừa nhận rằng các mục tiêu trong tương lai có thể nằm ở khu vực đô thị.

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, Moscow đã sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo Oreshnik ba lần. Cuộc tấn công đầu tiên diễn ra vào tháng 11 năm 2024 nhằm vào một cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine ở Dnipropetrovsk.

Lần sử dụng thứ hai của hệ thống tên lửa này được biết đến vào ngày 9 tháng 1 năm 2026, khi lực lượng Nga tấn công Nhà máy sửa chữa hàng không quốc doanh Lviv. Chiến dịch thứ ba kết hợp tên lửa Oreshnik với các hệ thống tên lửa Iskander, Kinzhal và Zircon nhằm vào các cơ sở chỉ huy quân sự, căn cứ không quân và các địa điểm công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Ông Putin nhắc lại lập trường của Nga về cuộc xung đột ở Ukraine

Trong cùng cuộc gặp đó, ông Putin lập luận rằng nguồn gốc của cuộc xung đột ở Ukraine bắt nguồn từ điều mà ông mô tả là sự đàn áp văn hóa và ngôn ngữ Nga sau khi chính phủ ở Kiev thay đổi.

"Cốt lõi của cuộc xung đột nằm ở cuộc đảo chính ở Ukraine và việc đàn áp mọi thứ liên quan đến Nga", ông Putin nói.

Ông nói thêm rằng chính quyền cũng đã đàn áp một bộ phận đáng kể dân chúng từ chối công nhận kết quả của những thay đổi chính trị diễn ra trong nước.

Tổng thống bình luận về cuộc bầu cử năm 2030 và tương lai của nước Nga.

Ông Putin cũng trả lời các câu hỏi về khả năng tái tranh cử vào năm 2030. Ông lưu ý rằng Hiến pháp Nga cho phép ông tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa nhưng cho rằng còn quá sớm để thảo luận về vấn đề này.

"Chỉ có Chúa mới biết liệu chúng ta - cả tôi, các bạn và tất cả mọi người có mặt ở đây - có đủ sức khỏe để sống đến ngày mai, ngày kia, và hơn thế nữa là để hoàn thành các nhiệm vụ và đạt được các mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra cho bản thân hay không," ông nói.

Lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng đất nước hiện đang đối mặt với nhiều thách thức quan trọng đòi hỏi sự quan tâm và kế hoạch dài hạn.

Khi bình luận về những dự đoán thường xuyên được đưa ra về sự thất bại hoặc suy thoái kinh tế của Nga, ông Putin đã trích dẫn nhà văn người Mỹ Mark Twain.

"Những tin đồn về cái chết của tôi đã bị phóng đại quá mức," ông nói, và thêm rằng: "Không nên nhầm lẫn giữa sự ảo tưởng và thực tế".