Nga sẽ đàm phán về Ukraine nếu phương Tây có cách "tiếp cận chín chắn”

“Chúng tôi luôn sẵn sàng đàm phán và cởi mở với một giải pháp thông qua đàm phán, chúng tôi đã nhiều lần chứng minh điều này. Chính phía bên kia, phía Ukraine, đã rút khỏi các cuộc đàm phán. Họ muốn rút lui, rồi tự cấm mình tham gia vào các cuộc đàm phán. Hành xử như vậy, nói một cách nhẹ nhàng, là không nhất quán”, ông Galuzin nói bên lề Diễn đàn Truyền thông Kazakhstan-Nga lần thứ ba tại thủ đô Moscow.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin (Nguồn: TASS)

Quan chức ngoại giao Nga cho rằng, nếu ở phương Tây, đặc biệt trong số các nước ủng hộ Ukraine, đã hình thành “sự hiểu biết về nhu cầu đối thoại trung thực, mang tính xây dựng nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột”, thì có lẽ triển vọng cho một cuộc đối thoại đã xuất hiện.

“Ngược lại, nếu phía bên kia không sẵn sàng, và không có ý chí đảm bảo rằng Kiev tuân thủ các thỏa thuận đạt được giữa các nhà tài trợ phương Tây của họ và chúng tôi, thì chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nói.

Ông Galuzin cũng cho biết Nga sẽ tìm cách loại bỏ tận gốc nguyên nhân của xung đột và bảo vệ lợi ích của mình bằng các biện pháp quân sự, hành động một cách có mục tiêu và hiệu quả để giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ người dân ở cả hai bên chiến tuyến.

Ngoài ra, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Galuzin cho biết Moscow hiện không liên lạc với phương Tây về việc giải quyết xung đột Ukraine thông qua Kazakhstan. Theo đó, Nga duy trì liên lạc trực tiếp với những người có khả năng gây ảnh hưởng đến chính quyền Kiev và không thấy cần thiết phải “làm phiền” Kazakhstan về vấn đề này.

Trước đó, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, tại cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, hôm 25/7, cho biết ông đang nhận được nhiều tín hiệu từ châu Âu và Mỹ về tình hình hiện tại xung quanh cuộc xung đột ở Ukraine. Sau đó, nhà lãnh đạo Nga đã thông báo chi tiết cho người đồng cấp Kazakhstan về tình hình hiện tại liên quan đến Ukraine.

“Tôi không thể khẳng định rằng những thế lực này đang lắng nghe chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn đang tiếp tục nỗ lực theo hướng này”, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.