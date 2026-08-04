Iran nêu lý do dừng tấn công Ukraine

Kênh PressTV của Iran hôm nay (4/8, giờ Hà Nội) dẫn lời ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran, xác nhận Tehran từng hoàn tất kế hoạch tấn công 3 mục tiêu tại Ukraine để đáp trả cuộc tập kích của Kiev vào một tàu Iran trên biển Caspi hồi tháng trước.

Iran cho biết Ukraine thừa nhận sự cố ở biển Caspi là một "sai lầm". Ảnh minh họa: GettyImages

"Nhưng sau khi họ khẳng định đó là một sai lầm, chúng tôi đã tạm dừng đáp trả để xem xét tuyên bố của họ. Ngay cả khi đó là một sai lầm, thì vẫn cần phải có sự bồi thường thích đáng", ông Rezaei tuyên bố và cho biết Tehran vẫn đang tiếp tục điều tra sự cố.

Quan chức Iran không tiết lộ thời điểm dự kiến tiến hành cuộc tấn công, cũng như không nêu rõ 3 mục tiêu tại Ukraine là gì. Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của Iran.

Cuối tháng trước, các lực lượng Ukraine đã tập kích một tàu chở hàng thương mại của Iran trên biển Caspi mà Kiev mô tả là đang vận chuyển thiết bị quân sự tới Nga. Cuộc tấn công khiến một thủy thủ dân sự người Iran thiệt mạng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khi đó tuyên bố Tehran có bằng chứng cho thấy cuộc tập kích của các lực lượng vũ trang Ukraine vào tàu Iran là cố ý và cảnh báo đáp trả.

Caspi là vùng biển kín lớn nhất thế giới, tiếp giáp Iran, Nga, Azerbaijan, Kazakhstan và Turkmenistan. Nhờ đặc điểm địa lý này, Caspi suốt nhiều năm được xem là vùng biển tương đối ổn định, ít được nhắc đến hơn so với eo biển Hormuz hay biển Đỏ trong các tính toán chiến lược của Trung Đông.

Biển Caspi còn là mắt xích quan trọng trong mạng lưới năng lượng Á - Âu. Kazakhstan, quốc gia khai thác dầu lớn nhất khu vực, vận chuyển phần lớn sản lượng dầu qua hệ thống đường ống đến biển Đen, đồng thời phát triển các tuyến vận tải qua biển Caspi để kết nối với Azerbaijan, Gruzia và Thổ Nhĩ Kỳ.