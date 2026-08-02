Ukraine cạn tên lửa Patriot, chỉ chặn được 1/27 tên lửa đạn đạo Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1/8 cho biết Nga đã mở đợt tập kích mới nhắm vào các mục tiêu ở thủ đô Kiev cùng các tỉnh Dnipropetrovsk, Sumy, Kharkov và Poltava của Ukraine bằng 35 tên lửa các loại, trong đó có 27 tên lửa đạn đạo, cùng 185 máy bay không người lái (UAV).

Tòa nhà ở Kiev hư hại trong đòn tập kích. Ảnh: KyivIndependent

"Chúng ta chỉ bắn hạ được một tên lửa đạn đạo đơn giản vì không còn tên lửa cho các tổ hợp phòng không Patriot", ông Zelensky nêu. Theo giới chức Ukraine, hỏa lực Nga đã đánh trúng một loạt tòa nhà ở Kiev, gây hư hại đáng kể về cơ sở hạ tầng.

Theo Tổng thống Ukraine, tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn đối với các hệ thống phòng không Patriot đang tạo điều kiện để Nga gia tăng các cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo. Ông đồng thời kêu gọi các nước rút tên lửa Patriot từ kho dự trữ để cấp cho Kiev.

Patriot là loại vũ khí phòng thủ đắt đỏ nhất mà Mỹ và đồng minh viện trợ cho Ukraine. Mỗi tổ hợp phòng không loại này có giá gần 1,1 tỷ USD, thường gồm một radar, một đài chỉ huy cùng 4-8 bệ phóng. Chưa rõ tổng số lượng tổ hợp Patriot mà Ukraine hiện đang sở hữu. Thời gian qua, các trận địa Patriot của Ukraine liên tục bị Nga săn lùng.

Theo Reuters, các hệ thống Patriot của Ukraine được trang bị đạn tên lửa PAC-3 MSE hiện đại nhất do Mỹ sản xuất, có tầm bắn tối đa 120 km đối với máy bay và 60 km đối với tên lửa đạn đạo. Ukraine nhiều lần ca ngợi hiệu quả của Patriot, nhấn mạnh đây là vũ khí duy nhất có thể đối phó tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M của Nga.

Để đối phó với tình trạng thiếu hụt tên lửa Patriot, Ukraine nhiều lần đề nghị Mỹ cho phép Kiev tự sản xuất chúng. Tuy nhiên, phát biểu tại cuộc họp cấp cao ở bang Maryland cách đây hai hôm, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington phải "rất cẩn trọng khi cho phép bên khác sản xuất" tên lửa Patriot và khẳng định "chưa đồng ý" với đề xuất cấp phép cho Ukraine.