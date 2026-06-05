Xe tăng T-90M Nga vượt mặt Abrams, Leopard của NATO sau thử lửa ở Ukraine

Theo ông Terlikov, T-90M đang thể hiện hiệu quả cao trong các chiến dịch quân sự tại Ukraine và nhiều khả năng sẽ tiếp tục được nâng cấp trong ít nhất 10 năm nữa. Ông nhấn mạnh rằng nền tảng T-90 ban đầu vốn được phát triển từ những năm 1990, nhưng tuổi thọ phục vụ có thể kéo dài tối thiểu 50 năm.

Xe tăng T-90M của Nga được trang bị hệ thống bảo vệ mới chống lại tấn công từ trên cao. (Ảnh: MW)

"Các quân nhân Nga vận hành T-90M đánh giá đây là phương tiện rất hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu", ông cho biết.

T-90 được phát triển vào giai đoạn cuối thời Liên Xô như một phiên bản nâng cấp sâu của T-72, ban đầu mang tên T-72BU trước khi đổi tên thành T-90 ngay trước khi chính thức đưa vào biên chế.

Theo ông Terlikov, T-90M hiện vẫn đang được nâng cấp liên tục nhằm cải thiện hiệu suất tổng thể, đặc biệt là khả năng bảo vệ giáp. Ông cho biết Nga đã phát triển "một hệ thống phòng thủ hỏa lực toàn diện" cho xe tăng, chủ yếu để đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Khả năng chống UAV của T-90M được tăng cường đáng kể sau khi Nga bắt đầu tích hợp hệ thống phòng vệ chủ động Arena-M từ cuối năm 2024. Đây là hệ thống bảo vệ chủ động phá hủy mục tiêu cứng đầu tiên của Nga được đưa lên xe tăng.

Đầu tháng 1/2026, Nga xác nhận một biến thể mới của Arena-M đã hoàn tất quá trình phát triển, với khả năng đánh chặn máy bay không người lái cảm tử và đạn dược bay lượn.

Arena-M hoạt động bằng cách sử dụng radar để liên tục quét khu vực xung quanh nhằm phát hiện mối đe dọa đang lao tới. Khi phát hiện mục tiêu, hệ thống sẽ tự động tính toán quỹ đạo và phóng đạn đánh chặn để phá hủy mục tiêu trước khi nó va chạm với xe tăng.

Từ năm 2022, ngành công nghiệp xe tăng Nga đã đẩy mạnh phát triển các loại giáp bảo vệ mới nhằm giảm thiểu nguy cơ bị tấn công bởi UAV và đạn bay lượn, sau khi các dòng xe tăng Nga chịu tổn thất nặng nề trước loại vũ khí này trong giai đoạn đầu xung đột Ukraine.

Giám đốc điều hành tập đoàn quốc phòng nhà nước Nga Rostec, Sergey Chemezov, cho biết các xe tăng do Uralvagonzavod sản xuất hiện đều đã được bổ sung lớp bảo vệ toàn diện chống UAV và tên lửa chống tăng dựa trên kinh nghiệm thực chiến.

Ông Chemezov cho rằng phương Tây hiện mới bắt đầu triển khai các giải pháp mà Nga đã áp dụng từ trước. "Họ chỉ mới lên kế hoạch làm điều đó với xe tăng Abramsm, tức là sao chép từ chúng ta. Trước đây, Israel cũng từng học hỏi từ Nga. Có thể nói chúng ta đang dẫn đầu xu hướng trong ngành công nghiệp xe tăng toàn cầu", ông tuyên bố.

So sánh với các mẫu xe tăng nước ngoài, ông Terlikov nhận định T-90M có năng lực tương đương những xe tăng chiến đấu chủ lực phương Tây như M1 Abrams của Mỹ hay Leopard 2 của Đức. Đây đều là các dòng xe tăng đã bị đặt dấu hỏi về hiệu quả sau quá trình tham chiến tại Ukraine.

Theo ông, các xe tăng phương Tây đã bộc lộ nhiều điểm yếu như trọng lượng quá lớn, khả năng vượt địa hình hạn chế và độ cơ động thấp. "Xe tăng T-90M của chúng ta vượt trội hơn tất cả những mẫu xe này", ông kết luận.

Dù một số nhà phân tích cho rằng T-90M có khả năng cạnh tranh với các xe tăng phương Tây, phần lớn vẫn đánh giá mẫu xe tăng Nga này kém hiện đại hơn đáng kể so với thế hệ xe tăng mới của Trung Quốc, đặc biệt là Type 100, mẫu xe được ra mắt năm 2025 và được xem là xe tăng thế hệ mới đầu tiên trên thế giới.

Trước đó, Nga từng được kỳ vọng sẽ trở thành quốc gia đầu tiên đưa xe tăng thế hệ mới vào biên chế với chương trình T-14 Armata. Tuy nhiên, dự án này đã nhiều lần bị trì hoãn và hiện vẫn trong tình trạng chưa rõ tương lai.