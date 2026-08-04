Vùng áp thấp bất ngờ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (4/8), vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h.

Vị trí của áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Đông và có xu hướng suy yếu. Đến 1 giờ ngày 5/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng từ 16,0-18,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 119,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 5/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ khoảng 10 km/h, đi vào khu vực phía Bắc đảo Luzon của Philippines và suy yếu dần thành một vùng áp thấp với cường độ dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong chiều và đêm 4/8, vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2,0-3,0m, biển động. Dự báo áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.