Ukraine tuyên bố tấn công chính xác, đánh trúng 2 giàn khoan của Nga

Ukraine thông báo đã đánh tủng 2 giản khoan của Nga ở biển Caspi. Chưa có hình ảnh về các cuộc tấn công được công bố.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ 9 máy bay không người lái trên vùng biển Caspi.

Trước đó, UAV của Ukraine đã tấn công tàu hộ vệ Nga “Admiral Grigorovich” tại cảng Novorossiysk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát tín hiệu Ukraine sẽ ủng hộ lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh do Tổng thống Putin đề xuất.

Hôm thứ Năm, quân đội Nga tiếp tục tiến lên ở khu vực gần Kupyansk, tỉnh Kharkov. Tại Donetsk, phía đối phương cũng ghi nhận c ó bước tiến gần Rodinskoye (phía bắc Mirnograd) và tại khu vực Stupochki, phía đông Konstantinovka. Do các cuộc pháo kích gia tăng, nhà máy nhiệt điện Slavyansk - cơ sở phát điện cuối cùng còn hoạt động trên phần lãnh thổ tỉnh Donetsk do Kiev kiểm soát – đã phải ngừng hoạt động.