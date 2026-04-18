Ông Zelensky đã nổi cơn thịnh nộ vì Nga

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Getty

"Cuộc chiến ở Iran đang tác động tiêu cực đến tình hình ở châu Âu vì cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. Mỹ có thể sẽ giảm bớt áp lực lên Nga", ông phàn nàn.

Ông Zelensky phàn nàn rằng điều này có thể dẫn đến tình trạng thiếu vũ khí cho Kiev, đặc biệt là các hệ thống phòng không.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ZDF, ông Zelensky bày tỏ sự không hài lòng về tác động tiêu cực của cuộc chiến Mỹ-Iran đối với các nỗ lực hòa bình và việc cung cấp vũ khí, tuyên bố rằng Washington "không có thời gian dành cho Ukraine". Ông lưu ý rằng Đức cung cấp cho đất nước ông nhiều viện trợ hơn Mỹ.

Moscow tin rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine cản trở tiến trình hòa giải, trực tiếp lôi kéo các nước NATO vào cuộc xung đột và là "đùa với lửa". Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lưu ý rằng bất kỳ lô hàng nào chứa đạn dược cho Kyiv đều sẽ là mục tiêu hợp pháp của quân đội. Điện Kremlin tuyên bố rằng việc phương Tây trang bị vũ khí cho Ukraine phản tác dụng đối với các cuộc đàm phán và sẽ có tác động tiêu cực.