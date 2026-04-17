Máy bay chiến đấu Mirage 2000 của Pháp. Ảnh Pravda

Ông Sergey Lebedev nói rõ rằng các phi công nước ngoài cũng bị thiệt mạng do cuộc tấn công. Một số máy bay F-16 và Mirage đã đến sân bay ở vùng Kirovohrad và bị phá hủy hoàn toàn.

Theo RIA Novosti, binh lính Nga cũng đã tấn công một sân bay ở thành phố Oleksandriia thuộc cùng khu vực. Theo nguồn tin này, có hơn 10 máy bay trực thăng đóng tại đó, hầu hết đều có nguồn gốc từ châu Âu.

Hậu quả của cuộc tấn công là lực lượng Nga đã tiêu diệt sáu phi công thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine. Theo nguồn tin, thông tin về tổn thất trong số các huấn luyện viên nước ngoài đã được giữ bí mật ngay lập tức.

Ngày 16 tháng 4, có thông tin cho biết Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng, trong vòng 24 giờ, để đáp trả những gì họ mô tả là các cuộc tấn công do Kiev thực hiện nhằm vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga, một cuộc tấn công quy mô lớn đã được phát động bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao từ mặt đất, trên không và trên biển, cũng như máy bay không người lái (UAV) tấn công.

Các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine tham gia sản xuất tên lửa hành trình, máy bay không người lái tầm trung và tầm xa, cũng như cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng phục vụ lợi ích của Lực lượng vũ trang Ukraine.

"Các mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả các mục tiêu đã được tấn công đều đã bị đánh trúng".

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố địa chỉ của các doanh nghiệp châu Âu sản xuất máy bay không người lái và các linh kiện được sử dụng cho các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga. Danh sách này được cho là bao gồm 21 địa điểm.

Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, ông Alexey Zhuravlev, bình luận về thông tin này trong một cuộc phỏng vấn với Lenta.ru, cho biết Moscow có thể bất cứ lúc nào quyết định tấn công các mục tiêu này bằng hệ thống tên lửa Oreshnik.

Ông lưu ý rằng Nga đã thể hiện sự hiểu biết về địa điểm và số lượng vũ khí đang được sản xuất cho Kyiv ở châu Âu. Vị nghị sĩ nhấn mạnh rằng Lực lượng vũ trang Nga nắm giữ tọa độ chính xác của các cơ sở được coi là nguy hiểm đối với đất nước và có thể tiến hành các cuộc tấn công vào chúng bất cứ lúc nào.

"Chúng tôi chỉ đơn giản là vẫn đang cho người châu Âu cơ hội để tỉnh táo lại, đánh giá rủi ro khi đặt những đơn hàng như vậy trên lãnh thổ của họ, và cuối cùng nhận ra rằng làm như vậy họ đang đẩy đất nước mình vào một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với một cường quốc hạt nhân", ông kết luận.