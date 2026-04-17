Lãnh đạo an ninh Nga đưa ra cảnh báo cho 4 nước NATO

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu hôm thứ Năm cho biết Nga có quyền trả đũa nếu Phần Lan và các nước Baltic cố tình cho phép máy bay không người lái của Ukraine bay qua không phận của họ.

Ông Sergey Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga. Ảnh RIA

“Gần đây, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào Nga thông qua Phần Lan, Litva, Latvia và Estonia đã gia tăng”, ông Shoigu nói với các nhà báo. “Hậu quả là người dân thường phải chịu thiệt hại và cơ sở hạ tầng dân sự bị tàn phá nghiêm trọng".

Hoặc là hệ thống phòng không của phương Tây tỏ ra không hiệu quả, hoặc 4 quốc gia này “cố tình cung cấp không phận của mình, do đó trở thành đồng phạm công khai trong hành động gây hấn chống lại Nga”, ông nói thêm. Trong trường hợp thứ hai, Moscow có quyền tự vệ để đáp trả một “cuộc tấn công vũ trang” theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc, người đứng đầu an ninh nhấn mạnh.

Trong những tuần gần đây, Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Nga, điều mà Moscow mô tả là "các cuộc tấn công khủng bố", với việc quân đội Nga thường xuyên báo cáo hàng trăm UAV bị bắn hạ chỉ trong một đêm.

Cuối tháng trước, Kiev đã tấn công các cảng Ust-Luga và Primorsk trên Biển Baltic của Nga bằng nhiều máy bay không người lái. Các cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn ở cả hai thành phố, nơi có cơ sở hạ tầng hóa dầu rộng lớn.

Cố vấn Điện Kremlin Nikolay Patrushev cho biết ông tin rằng Phần Lan và các nước Baltic "đồng lõa trong những tội ác này". Ông nói hôm thứ Hai rằng việc cung cấp không phận quốc gia cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine sẽ "thể hiện sự tham gia trực tiếp của NATO" vào các cuộc tấn công nhằm vào Nga.

Nhiều máy bay không người lái của Ukraine cũng đã tấn công lãnh thổ Phần Lan và ba quốc gia Baltic kể từ đầu tháng 3. Mặc dù vậy, cả bốn quốc gia đều tránh lên án Kiev một cách thẳng thừng vì đã vi phạm không phận của họ.

Tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, cho biết Moscow đã chính thức cảnh báo Lithuania, Latvia và Estonia không được phép cho phép Ukraine điều khiển máy bay không người lái qua lãnh thổ của họ. Bà nói: “Nếu chính quyền ở các nước này đủ khôn ngoan, họ sẽ lắng nghe. Nếu không, họ sẽ phải gánh chịu hậu quả”.