Trùm tình báo Ukraine lần đầu nói về chiến dịch đổ bộ Pokrovsk trong tình thế "không thể căng thẳng hơn"

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), ông Kyrylo Budanov. Ảnh: Ukrainska Pravda.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Ukraine 24 Kanal, ông Budanov cho biết vào thời điểm đó, phía Nga – cụ thể là Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov – đã sẵn sàng đưa ra thông báo kiểm soát hoàn toàn thành trì Pokrovsk.

“Tình hình trong và xung quanh Pokrovsk vô cùng khó khăn. Vậy mà chúng tôi vẫn cố bám trụ… Tại sao chiến dịch lại phải tiến hành theo hình thức đó – đổ bộ đường không bằng trực thăng? Vì khi ấy mọi thứ đã đến mức không thể nào căng thẳng hơn được nữa”, ông Budanov chia sẻ.

Ông Budanov giải thích thêm rằng trong hoàn cảnh đó, không phương án nào khác có thể phát huy tác dụng. Ông nhấn mạnh: “Những gì chúng tôi làm là giành lấy quỹ thời gian quý báu để có thêm các đơn vị chủ lực của Ukraine tiến vào thành phố, củng cố phòng thủ”.

Giám đốc HUR lưu ý, phía Nga không còn đề cập việc “kiểm soát hoàn toàn” thành phố nữa mà chuyển sang nói “đang tiến công”, “có tiến triển”, và “đang giao tranh ác liệt trong thành phố”.

Dù khẳng định tính cần thiết của chiến dịch, ông Budanov cho biết mình không phải là người trực tiếp chỉ huy. “Chiến dịch do chỉ huy đơn vị thực hiện. Tôi ở rất gần và hỗ trợ trong khả năng có thể”, ông Budanov nói.

Đề cập đến tình hình Pokrovsk hiện nay, ông bày tỏ hy vọng nỗ lực chính trị – ngoại giao kết hợp với hành động của quân đội, “đặc biệt là những quân nhân đang cố thủ”, sẽ giúp Ukraine “thoát khỏi tình thế khó khăn theo cách đúng đắn”.

Bên cạnh đó, ông Budanov cũng đề cập tới thời điểm mà ông đánh giá là “cơ hội lớn tiếp theo” để chấm dứt xung đột Nga – Ukraine. Theo ông, cửa sổ cơ hội có thể mở ra vào tháng 2/2026, khi các yếu tố then chốt trong và ngoài Ukraine – từ diễn biến nội bộ Nga đến tình hình tại Mỹ và châu Âu – cùng hội tụ.

Ông chia sẻ: “Cửa sổ sẽ lại mở vào giữa tháng Hai. Tất cả các sự kiện quan trọng sẽ diễn ra vào đầu hoặc giữa tháng Hai”.

Ông Budanov đồng thời nhấn mạnh vai trò của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng hành động của ông Trump “mang tính hệ thống và nhất quán”, và hiện tại “không thể đạt được lệnh ngừng bắn nếu thiếu sự tham gia trực tiếp” của Tổng thống Mỹ.

Trước đó, truyền thông Ukraine cho biết ông Donald Trump đã cử một phái đoàn cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ tới Kiev vào ngày 20/11. Phái đoàn Mỹ được cho là muốn thúc đẩy Ukraine chấp nhận đề xuất hòa bình mới được soạn thảo.