Ukraine đổi mới chiến thuật UAV để bào mòn sức mạnh Nga trên tiền tuyến

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với SkyNews, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, chiến lược hiện tại của Kiev không phải là tìm kiếm một cú đột phá chớp nhoáng, mà là làm suy yếu sức mạnh quân sự của Nga càng nhiều càng tốt.

Binh lính Ukraine điều khiển máy bay không người lái FPV. (Nguồn: Getty Images)

Trong chiến sự tiêu hao này, mục tiêu quan trọng nhất là khiến Nga thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị, đồng thời bảo toàn tối đa lực lượng của Ukraine. Với dân số lớn hơn và ngành công nghiệp quốc phòng hùng hậu, Nga có lợi thế rõ rệt, buộc Ukraine phải tìm cách bù đắp bằng sự nhanh nhạy, linh hoạt và đặc biệt là nhờ UAV.

Trong ba năm qua, UAV đã trở thành vũ khí chủ lực giúp Ukraine cân bằng sự chênh lệch về sức mạnh. Không chỉ dừng ở việc cải tiến công nghệ, các đơn vị tiền tuyến cũng liên tục sáng tạo ra hàng loạt chiến thuật mới nhằm khai thác tối đa hiệu quả của UAV và gây sức ép lên nguồn lực của Nga. Một số chiến thuật được truyền thông và mạng xã hội Ukraine đề cập gần đây cho thấy mức độ sáng tạo đáng kinh ngạc trên chiến trường.

Một trong những chiến thuật bất ngờ nhất là việc sử dụng UAV gắn loa phát thanh. Thay vì chỉ trinh sát hay tấn công, những chiếc UAV này phát ra âm thanh giống như tiếng đoàn xe quân sự đang di chuyển. Khi nghe thấy âm thanh giả, lực lượng Nga lập tức triển khai UAV trinh sát và UAV cảm tử một chiều để ứng phó với "mối đe dọa" không tồn tại. Điều này khiến Nga vô tình lộ vị trí, đồng thời lãng phí UAV tấn công vốn không thể thu hồi.

Binh sĩ Ukraine phóng một máy bay không người lái có gắn loa. (Nguồn: Forbes)

Trong khi đó, Ukraine chỉ mất rất ít chi phí cho những thiết bị tái sử dụng này. Một số đoạn video còn cho thấy mức độ tinh vi cao hơn khi UAV phát tiếng kêu cứu bằng tiếng Nga, gồm cả tiếng rên rỉ và cầu cứu. Những âm thanh này khiến binh sĩ Nga rời khỏi vị trí phòng thủ, tạo cơ hội cho pháo binh hoặc UAV tấn công của Ukraine đánh vào lúc họ mất cảnh giác.

Cùng lúc đó, thời tiết khắc nghiệt gần đây, đặc biệt là sương mù dày đặc và mưa đóng băng đã làm giảm đáng kể hiệu quả của UAV FPV, vốn là vũ khí cực kỳ quan trọng của Ukraine. Tầm nhìn hạn chế và gió mạnh khiến nhiều nhiệm vụ trinh sát và tấn công trở nên gần như bất khả thi, giúp Nga có những bước tiến nhất định tại Kharkiv, Pokrovsk và Huliaipole.

Tuy nhiên, lực lượng Ukraine nhanh chóng đưa ra giải pháp sáng tạo bằng cách kết hợp UAV với robot mặt đất. Những robot này được giấu dọc các tuyến đường tiến quân của Nga, liên tục giám sát và gửi tọa độ mục tiêu về cho kíp điều khiển UAV. Nhờ đó, UAV có thể bay thấp, men theo mặt đất để tránh gió, ẩn mình trong màn sương và chờ đợi phương tiện Nga đi qua trước khi tấn công. Chiến thuật này được cho là đã phá hủy nhiều xe bọc thép, làm chậm đà tiến của Nga ngay cả trong điều kiện thời tiết bất lợi nhất.

Bên cạnh các chiến thuật mới, sự sáng tạo của binh sĩ Ukraine cũng được thể hiện rõ qua nhiều đoạn video lan truyền trên mạng xã hội. Một video ghi lại cảnh chiếc UAV FPV bị mắc kẹt trong một tòa nhà ở Pokrovsk đã trở thành ví dụ tiêu biểu. Thay vì bỏ nhiệm vụ, kíp điều khiển để UAV nấp cạnh một trụ đỡ. Khi một binh sĩ Nga tiến lại để thu giữ thiết bị tưởng như bị hỏng, UAV phát nổ, khiến phần tòa nhà sập xuống.

Song hành với sự linh hoạt trên chiến trường, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine cũng đang phát triển nhanh chóng, đưa vào sử dụng ngày càng nhiều loại UAV hiện đại. Các hệ thống mới được trang bị khả năng điều hướng tiên tiến, trí tuệ nhân tạo, thị giác máy tính và thậm chí có thể hoạt động theo "bầy đàn". Các loại UAV này được chuyển thẳng ra tiền tuyến để thử nghiệm thực chiến, giúp binh sĩ tiếp tục phát triển những chiến thuật chuyên biệt dựa trên khả năng mới của thiết bị cũng như sự thay đổi của địa hình và mối đe dọa.