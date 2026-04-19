Từ Belgorod, Rostov đến Crimea: Ukraine oanh tạc loạt mục tiêu chiến lược của Nga, nhiều tàu chiến, radar bị đánh trúng

Đám cháy bốc lên ở Crimea sau đòn tấn công của Ukraine. Ảnh Exilenova/Interfax

Theo hãng tin Interfax, SBU tuyên bố trên Telegram hôm thứ Bảy 18/4 rằng, 3 tàu Nga ở Crimea bị tấn công bao gồm tàu đổ bộ cỡ lớn Yamal, Azov và một tàu chiến chưa xác định loại.

“Cũng có thông tin về khả năng một tàu chống phá hoại thuộc Dự án 21980 của Nga đã bị đánh trúng. Ngoài ra, các UAV của đơn vị ‘Alpha’ thuộc SBU đã gây hư hại khối ăng-ten của hệ thống liên lạc ‘Delfin", radar MR-10M1 Mys-M1, cùng các bồn chứa nhiên liệu tại kho dầu ‘Yugtorsan’", SBU nhấn mạnh.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Lực lượng Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga trong một chiến dịch kéo dài nhiều này, bao gồm các hệ thống radar tiên tiến, sở chỉ huy và cơ sở hạ tầng hậu cần.

Các cuộc tấn công này phản ánh chiến lược rộng hơn của Ukraine, tập trung vào các nút chỉ huy, hậu cần và hệ thống phòng không cả tại các vùng lãnh thổ bị Moscow kiểm soát lẫn bên trong lãnh thổ Nga, nhằm làm gián đoạn khả năng điều phối, chuỗi cung ứng và nhận thức tình huống phía sau tiền tuyến.

Lực lượng Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự của Nga, bao gồm các hệ thống radar, sở chỉ huy và trung tâm hậu cần trên khắp các vùng lãnh thổ Moscow kiểm soát và bên trong lãnh thổ Nga.. Ảnh cắt từ video do Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine công bố.

Sở chỉ huy và trung tâm điều khiển UAV

Các đòn đánh nhắm vào các vị trí chỉ huy – kiểm soát, bao gồm một sở chỉ huy quan sát gần Dovhe ở tỉnh Lugansk bị chiếm đóng, cũng như các trung tâm điều khiển UAV tại Tyotkino (tỉnh Kursk của Nga) và tại Uspenivka cùng Zelene ở tỉnh Zaporizhzhia.

Lực lượng Ukraine cũng tấn công một cơ sở sửa chữa và bảo dưỡng vũ khí tại Klynkyne ở tỉnh Donetsk do Nga kiểm soát, một trung tâm hậu cần tại Manhush, và một kho lưu trữ xuồng tấn công tại Chornomorske ở Crimea.

Kho đạn và nhiên liệu tại bốn khu vực

Các đòn đánh bổ sung nhắm vào kho đạn tại Skadovsk (tỉnh Kherson bị chiếm đóng), Panteleimonivka (tỉnh Donetsk bị chiếm đóng) và Dovzhansk (tỉnh Lugansk bị chiếm đóng), cùng với các kho nhiên liệu và vật tư tại Sabivka và Rovenky ở Lugansk.

Bộ Tổng tham mưu cho biết các cuộc tấn công gần đây cũng đã xác nhận việc phá hủy một phòng thí nghiệm UAV của Nga gần Orlynske ở Donetsk vào ngày 9/4.

Hai hệ thống radar bị đánh trúng trong lãnh thổ Nga

Cơ quan này cũng cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công thành công hai hệ thống radar phòng không của Nga: một radar Nebo-M radar tại Chernovets (tỉnh Belgorod) và một radar Podlyot radar tại Novomaryivka (tỉnh Rostov).

Hai hệ thống Nebo-M và Podlyot là một phần của mạng lưới phòng không nhiều lớp của Nga, được thiết kế để phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không, bao gồm tên lửa và UAV. Việc làm suy yếu các hệ thống này có thể làm giảm khả năng giám sát không phận và phản ứng với các cuộc tấn công của Nga.

Làm “mù” hệ thống phòng thủ UAV của Nga

Bằng cách tập trung vào các hệ thống radar và trung tâm điều khiển UAV, lực lượng Ukraine cũng tìm cách làm suy yếu khả năng phòng thủ trước các đòn tấn công tầm xa của Nga, cũng như năng lực vận hành các hệ thống không người lái của nước này - yếu tố đã trở thành trung tâm của cuộc chiến.

Quân đội cho biết mức độ thiệt hại và tổn thất của phía Nga vẫn đang được đánh giá.