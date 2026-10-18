Ukraine tung đòn tấn công ồ ạt vào St Petersburg, kho dầu và trung tâm dữ liệu chìm trong lửa

Một đám cháy lớn ở St.Petersburg sau các cuộc tấn công của Ukraine. Ảnh: Exilenova+.

RIA Novosti cho biết, một trung tâm dữ liệu của VKontakte ở Vùng Leningrad đã bị tấn công bằng máy bay không người lái. Trạm dầu St. Petersburg cũng bốc cháy do cuộc tấn công này. Vụ tấn công còn gây ra các đám cháy ở ba quận của St. Petersburg.

Bộ phận báo chí của VKontakte đã thông báo về cuộc tấn công: "Trung tâm dữ liệu của VK ở vùng Leningrad đã bị tấn công bằng máy bay không người lái. Các dịch vụ của VK vẫn hoạt động bình thường đối với người dùng" - trang web của công ty cho biết .

Trong khi đó, Thị trưởng thành phố St. Petersburg Alexander Beglov báo cáo về một vụ cháy tại trạm dầu St. Petersburg bùng phát sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Ngoài ra, các đám cháy tại các cơ sở hạ tầng dân sự ở các quận Nevsky, Krasnoselsky và Krasnogvardeisky của St. Petersburg đang được dập tắt. Không có thương vong nào do vụ tấn công gây ra.

Thống đốc vùng Leningrad Alexander Drozdenko thông tin trước đó, mảnh vỡ máy bay không người lái đã rơi xuống một tòa nhà chung cư ở Vsevolozhsk và một nhà riêng gần Kirovsk trong cuộc tấn công. Mảnh vỡ đã làm hư hại đường dây điện, gây ra tình trạng mất điện ngắn hạn.

Tổng cộng 126 máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở vùng Leningrad, và cuộc tấn công vẫn đang bị đẩy lùi.

Hình ảnh do người dân St. Petersburg ghi lại cho thấy dường như là máy bay không người lái của Ukraine đang bay trên không và hệ thống phòng không của thành phố đang hoạt động. Nhiều vụ nổ lớn có thể được nhìn thấy trên bầu trời đêm của thành phố 5,6 triệu dân, nằm cách biên giới Ukraine 856 km về phía bắc.

Theo Exilenova+ và Supernova+, cơ sở hạ tầng cảng biển, các kho dầu và một trung tâm dữ liệu của thành phố đã trở thành mục tiêu của cuộc tấn công, và nhiều đám cháy lớn dường như đang bùng phát tại nhiều địa điểm.

Cảng dầu St. Petersburg nằm trong khu vực cảng của thành phố và là một trong những cơ sở lưu trữ và xuất khẩu nhiên liệu lớn nhất của Nga. Cảng này tiếp nhận và vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ bằng đường sông, đường sắt và đường bộ, với sản lượng thông qua được báo cáo là 12,5 triệu tấn mỗi năm.

Trong suốt cuộc chiến, lực lượng Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào thành phố lớn thứ hai của Nga.

Để đáp trả các hành động của đối phương, quân đội Nga đang tấn công các trung tâm ra quyết định, nhà máy và kho chứa hàng do cácbinh sĩ Ukraine phối hợp với các chuyên gia NATO sử dụng. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, quân đội đang sử dụng máy bay không người lái tấn công và vũ khí chính xác tầm xa có khả năng phá hủy bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ Ukraine.