Biệt kích Anh chuẩn bị máy bay không người lái FPV để cất cánh trong cuộc thi Drone Crucible. Ảnh: Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh/Defence

Theo Hải quân Hoàng gia Anh, đội tuyển thuộc đơn vị 40 Commando, Thủy quân lục chiến Hoàng gia, đã giành ngôi vô địch cuộc thi Drone Crucible dành cho các lực lượng tác chiến đặc biệt.

Ban tổ chức, Hiệp hội Drone Quốc gia Mỹ, đánh giá cao màn thể hiện của đội Anh sau tổng cộng 400 lượt xuất kích, đồng thời ca ngợi sự chuyên nghiệp, tinh thần cống hiến và khả năng tác chiến nổi bật của các thành viên.

Thiếu tá William Doherty, chỉ huy Đại đội Chiến tranh Thông tin thuộc đơn vị 40 Commando, cho biết điều gây ấn tượng nhất là khả năng thích nghi nhanh chóng của các quân nhân. Dù có rất ít thời gian chuẩn bị và phối hợp chung, những lính thủy đánh bộ đến từ nhiều chuyên ngành khác nhau vẫn nhanh chóng làm chủ công nghệ và đạt kết quả tốt khi tranh tài với các lực lượng đặc nhiệm giàu kinh nghiệm.

Drone FPV trở thành tâm điểm cuộc thi

Thành phần chính xác của các đội tham dự chưa được công bố đầy đủ. Ngoài đội Anh, cuộc thi còn có sự góp mặt của quân nhân thuộc Nhóm Lực lượng Đặc biệt số 10 của Lục quân Mỹ, cùng các lực lượng đặc nhiệm Đức và Latvia. Một đội biệt kích Ukraine cũng được ghi nhận tham gia.

Tổng cộng có 7 đội, mỗi đội gồm 4-5 quân nhân, tranh tài. Người tham gia được lựa chọn UAV từ 10 nhà sản xuất khác nhau, trực tiếp thử nghiệm thiết bị, trao đổi với nhà sản xuất và đưa ra phản hồi trước khi bước vào các phần thi.

Đáng chú ý, Neros Technologies, công ty Mỹ sản xuất UAV tấn công FPV Archer, cho biết cả ba đội giành vị trí cao nhất đều sử dụng thiết bị của hãng.

Theo nhà sản xuất, Archer có khung kích thước 8 inch, khả năng mang tải trọng 2 kg và tầm hoạt động hơn 19 km.

Ba thử thách mô phỏng chiến trường hiện đại

Cuộc thi gồm nhiều nội dung mô phỏng các tình huống tác chiến thực tế.

Ở thử thách đầu tiên, các đội phải phát hiện mục tiêu cách vị trí xuất phát hơn 2 km, sử dụng UAV trinh sát để xác định chính xác trước khi thực hiện nhiệm vụ tấn công và đánh giá kết quả sau đó.

Thử thách tiếp theo tập trung vào khả năng điều khiển drone trong môi trường đô thị. Các đội phải đưa UAV bay vào những tòa nhà hai tầng, di chuyển qua các căn phòng và không gian chật hẹp.

Ở phần thi cuối cùng, các đội phải phối hợp sử dụng ba UAV để thực hiện những đợt tấn công liên tiếp vào cùng một mục tiêu, đồng thời kiểm soát khu vực đô thị được giao.

Mỗi nội dung đều có đội chiến thắng riêng, nhưng xét trên tổng thể, các quân nhân Anh là những người giành chức vô địch chung cuộc.

Anh tăng tốc huấn luyện chiến tranh bằng drone

Chiến thắng tại Drone Crucible diễn ra trong bối cảnh quân đội Anh đang đẩy mạnh huấn luyện sử dụng UAV và các hệ thống tác chiến điện tử.

Cuối tháng 6/2026, hàng trăm quân nhân Anh bắt đầu tham gia chương trình huấn luyện điều khiển UAV và vận hành hệ thống tác chiến điện tử tại một thao trường ở Canada.

Theo Militarnyi, các quy định hàng không dân dụng trong thời bình cùng những hạn chế trong nước khiến quân đội Anh gặp khó khăn khi tổ chức những cuộc diễn tập quy mô lớn liên quan đến drone và công nghệ chống UAV ngay trên lãnh thổ nước này.

Cuộc thi Drone Crucible vì thế cũng là dịp để các lực lượng quân sự đánh giá khả năng ứng dụng UAV trong tác chiến hiện đại, nơi kỹ năng điều khiển, trinh sát và phối hợp giữa các phương tiện không người lái ngày càng được chú trọng.