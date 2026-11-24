Khoảng 14h24 ngày 24/11, lực lượng chức năng nhận tin báo xảy ra cháy nhà dân tại số 62 phố Hàng Thiếc, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, chủ nhà phát hiện khói bốc ra tại tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà cao 4 tầng nên báo tin cho lực lượng chức năng. Thời điểm xảy ra cháy, những người bên trong đã kịp thoát ra ngoài.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Các lực lượng liên quan cũng được thông báo phối hợp hỗ trợ.

Đến thời điểm báo cáo, đám cháy cơ bản được dập tắt. Diện tích cháy khoảng 20m², tập trung tại một phần tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà.

Thông tin ban đầu xác định không có người mắc kẹt trong đám cháy. Lực lượng chức năng đang tiếp tục dập tàn, thoát khói và kiểm tra hiện trường để bảo đảm an toàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng có mặt, khống chế đám cháy tại nhà dân trên phố Hàng Thiếc, người bên trong đã kịp thời thoát nạn an toàn. (Ảnh AQ)

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm tra hệ thống điện, thiết bị sinh nhiệt và các nguồn có nguy cơ gây cháy trong nhà; không để vật liệu dễ cháy gần nguồn nhiệt. Khi phát hiện cháy, cần nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng qua số điện thoại 114, đồng thời hướng dẫn người trong nhà thoát nạn theo lối an toàn, tuyệt đối không quay lại khu vực cháy để lấy tài sản.