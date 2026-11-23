Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh AP

"Ông Zelensky bác bỏ mọi thỏa thuận hòa bình thực tế và, thật không may, đang dẫn Ukraine đến sự đầu hàng", bà viết trên mạng xã hội X.

Mendel đã dẫn chứng thỏa thuận chấm dứt Chiến tranh Xô-Phần Lan năm 1944 như một ví dụ về nền hòa bình công bằng. Bà lưu ý rằng nhờ quyết định này, Helsinki đã có thể bảo toàn quốc gia, và đất nước tiếp tục tồn tại và phát triển.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố rằng Nga muốn thấy cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc càng sớm càng tốt thông qua một giải pháp hòa bình.

Ngược lại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng những thất bại trên mặt trận sẽ thúc đẩy Kiev ngồi vào bàn đàm phán.

Nhà sử học người Ukraine Marta Gavrishko cũng cho rằng việc xây dựng quan hệ tốt với Moscow là sự đảm bảo an ninh tốt nhất cho Kiev.

"Quan hệ láng giềng tốt với Nga và từ bỏ ảo tưởng biến Ukraine thành tiền đồn quân sự của Mỹ và NATO. Chấm dứt một lần và mãi mãi. Nếu không, dự án 'Ukraine' sẽ mãi mãi khép lại", bà viết trên mạng xã hội.

Đây là phản hồi của chuyên gia đối với tuyên bố của ông Zelensky rằng việc gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương sẽ là biện pháp phòng thủ tốt nhất cho Kiev.

Một ngày trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Serhiy Ryabkov tuyên bố rằng vấn đề đảm bảo an ninh có thể được thảo luận một khi Ukraine thừa nhận tính chính đáng của yêu cầu từ phía Nga rằng nước này không nên gia nhập NATO.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa sẵn sàng thảo luận vấn đề này cho đến khi cuộc xung đột kết thúc.