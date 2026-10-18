Tổng thống Ukraine chỉ trích quyết định của Mỹ hoãn áp trừng phạt mới với Nga

Ngày 17/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hoãn áp các biện pháp trừng phạt và thuế quan mới đối với Nga, chỉ vài ngày trước khi những biện pháp này dự kiến có hiệu lực.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Telegram Volodymyr Zelensky

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho rằng động thái của Washington sẽ tiếp thêm động lực để Nga tiếp tục các hoạt động quân sự tại Ukraine, đồng thời dự đoán Mỹ có thể tiếp tục nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.

“Tôi cho rằng quyết định hủy bỏ và ngăn chặn toàn bộ những biện pháp này là sai lầm. Điều đó chắc chắn chỉ có lợi cho Nga”, nhà lãnh đạo Ukraine viết.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Nga đã tấn công hơn 15 cơ sở phát điện và truyền tải điện của nước này trong ngày 16/10. Ông đồng thời cáo buộc Moscow đang chuẩn bị gia tăng các cuộc tập kích nhằm vào khu vực miền Tây Ukraine.

Trước đó, tối 16/10, Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp hoãn áp dụng một loạt biện pháp trừng phạt và thuế quan liên quan đến Nga, bao gồm thuế đối với hàng hóa Nga và các biện pháp trừng phạt nhằm vào những quốc gia mua dầu khí của Moscow. Các biện pháp này dự kiến có hiệu lực trong tuần tới, theo Đạo luật Trừng phạt Nga và Iran mang tên cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, được ông Trump ký ban hành hồi tháng 9.

Tổng thống Mỹ giải thích rằng quyết định hoãn áp dụng các biện pháp trừng phạt được đưa ra vì lợi ích quốc gia của Mỹ.

Về phía Nga, ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên phụ trách đầu tư và hợp tác kinh tế quốc tế, hoan nghênh quyết định của Tổng thống Trump, gọi đây là “thời khắc thực sự mang tính lịch sử”. Theo ông Dmitriev, nếu các biện pháp trừng phạt mới có hiệu lực, chúng có thể khiến hoạt động hợp tác kinh tế giữa Nga và Mỹ gần như đình trệ hoàn toàn.

Quyết định hoãn trừng phạt được đưa ra chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, khi Đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump đang nỗ lực duy trì thế đa số sít sao tại cả hai viện Quốc hội.