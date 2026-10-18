Ông Trump tung tin chấn động: Kiev bí mật bán kho vũ khí Mỹ viện trợ cho Ukraine ra chợ đen

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Getty Images.

Trong cuộc phỏng vấn với Newsmax, ông Trump chỉ trích chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden vì đã cung cấp cho Ukraine số lượng lớn trang thiết bị quân sự mà không yêu cầu thanh toán.

“Họ đã cung cấp cho Ukraine một lượng khổng lồ tên lửa Patriot, Tomahawk và đủ loại vũ khí”, ông Trump nói, đề cập đến các hệ thống tên lửa của Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc lại tuyên bố rằng Washington đã viện trợ 350 tỷ USD cho Ukraine, đồng thời đặt câu hỏi về số phận khoản tiền và lượng vũ khí này.

“Toàn bộ số tiền chúng ta đã cấp cho Ukraine hiện ở đâu? Tất cả số vũ khí đó đang ở đâu?”, ông Trump đặt vấn đề, đồng thời cáo buộc vũ khí do Mỹ cung cấp đã bị bán trên thị trường tự do.

Tuy nhiên, ông Trump không đưa ra bằng chứng để chứng minh những cáo buộc trên.

Trên thực tế, chưa có thông tin được xác nhận về việc Mỹ chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng đề nghị Washington cung cấp loại vũ khí có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa này, nhưng các cuộc thảo luận về khả năng chuyển giao chưa dẫn đến bất kỳ đợt bàn giao nào được công khai xác nhận.

Ông Trump cũng so sánh ông Zelensky với P. T. Barnum, một ông bầu biểu diễn nổi tiếng của Mỹ trong thế kỷ XIX. Đây là cách ví von mà Tổng thống Mỹ từng sử dụng trước đó.

Bên cạnh đó, con số viện trợ 350 tỷ USD mà ông Trump đề cập cũng gây tranh cãi. Số liệu của chính phủ Mỹ phân biệt giữa ngân sách được phân bổ cho các chương trình liên quan đến Ukraine, khoản hỗ trợ được chuyển trực tiếp cho Kiev và chi phí phát sinh tại Mỹ để bổ sung kho vũ khí của nước này.

Những phát biểu mới nhất của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Washington và Kiev tiếp tục xuất hiện bất đồng liên quan đến các chiến dịch quân sự của Ukraine nhằm vào những mục tiêu tại Nga, cũng như các điều kiện để Mỹ duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine.