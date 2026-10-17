Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Nga tấn công tổng lực, Ukraine mất thành trì quan trọng ở Donbass

Sự kiện: Xung đột Nga - Ukraine Tình hình Ukraine Thời sự thế giới

Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin, rằng các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát Dobropolye, một thành trì quan trọng của Ukraine tại Donbass.

Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov. (Ảnh: Sputnik)

Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov. (Ảnh: Sputnik)

Trong cuộc họp ngày 16/10, ông Gerasimov cho biết các đơn vị tấn công từ nhiều lữ đoàn đã tham gia chiến dịch ở Dobropolye và hiện đang rà soát các tầng hầm để tìm kiếm những binh sĩ Ukraine còn sót lại.

Tổng thống Putin đã biểu dương hành động “phối hợp nhịp nhàng và đầy chuyên nghiệp” của các đơn vị tấn công Nga, đồng thời lưu ý rằng phía Ukraine từng biến Dobropolye thành một “thành trì kiên cố”.

Trước đó hồi cuối tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng các lực lượng nước này đã bao vây Dobropolye.

Việc giành được thị trấn này đánh dấu một bước tiến nữa của Nga trong chiến dịch tiến về phía cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk - một nhóm các thành phố nằm ở phía tây bắc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, vốn là thành trì kiên cố lớn cuối cùng của Ukraine trong khu vực.

Cũng tại cuộc họp ngày 16/10, Tổng tham mưu trưởng Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng quân đội Nga đang thực hiện các đòn tấn công vào những mục tiêu chiến lược của Ukraine.

“Theo kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu, chúng tôi đang tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào những cây cầu có tầm quan trọng chiến lược, các cơ sở đường sắt và trung tâm dữ liệu phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine. Nhờ đó, 76 trung tâm hậu cần và kho bãi, 203 cơ sở hạ tầng cảng biển cùng 93 tàu thuyền vận chuyển hàng hóa quân sự tới Ukraine đã bị phá hủy”, ông Gerasimov nói.

Tổng tham mưu trưởng cũng khẳng định, rằng thông qua các đòn tấn công có hệ thống, quân đội Nga đã khiến các cảng biển chính của Ukraine tại Biển Đen phải ngừng hoạt động.

Bí ẩn về người ra lệnh áp hạn chế Starlink ở Ukraine
Bí ẩn về người ra lệnh áp hạn chế Starlink ở Ukraine

Các quan chức Mỹ cho biết chỉ thị hạn chế dịch vụ liên lạc vệ tinh quân sự Starshield tại Ukraine xuất phát từ nội bộ Nhà Trắng, nhưng danh tính người...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Hạnh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/10/2026 13:56 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN