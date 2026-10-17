Nga tấn công tổng lực, Ukraine mất thành trì quan trọng ở Donbass

Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov. (Ảnh: Sputnik)

Trong cuộc họp ngày 16/10, ông Gerasimov cho biết các đơn vị tấn công từ nhiều lữ đoàn đã tham gia chiến dịch ở Dobropolye và hiện đang rà soát các tầng hầm để tìm kiếm những binh sĩ Ukraine còn sót lại.

Tổng thống Putin đã biểu dương hành động “phối hợp nhịp nhàng và đầy chuyên nghiệp” của các đơn vị tấn công Nga, đồng thời lưu ý rằng phía Ukraine từng biến Dobropolye thành một “thành trì kiên cố”.

Trước đó hồi cuối tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng các lực lượng nước này đã bao vây Dobropolye.

Việc giành được thị trấn này đánh dấu một bước tiến nữa của Nga trong chiến dịch tiến về phía cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk - một nhóm các thành phố nằm ở phía tây bắc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, vốn là thành trì kiên cố lớn cuối cùng của Ukraine trong khu vực.

Cũng tại cuộc họp ngày 16/10, Tổng tham mưu trưởng Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng quân đội Nga đang thực hiện các đòn tấn công vào những mục tiêu chiến lược của Ukraine.

“Theo kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu, chúng tôi đang tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào những cây cầu có tầm quan trọng chiến lược, các cơ sở đường sắt và trung tâm dữ liệu phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine. Nhờ đó, 76 trung tâm hậu cần và kho bãi, 203 cơ sở hạ tầng cảng biển cùng 93 tàu thuyền vận chuyển hàng hóa quân sự tới Ukraine đã bị phá hủy”, ông Gerasimov nói.

Tổng tham mưu trưởng cũng khẳng định, rằng thông qua các đòn tấn công có hệ thống, quân đội Nga đã khiến các cảng biển chính của Ukraine tại Biển Đen phải ngừng hoạt động.