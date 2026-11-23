Thủ tướng Đức Merz. Ảnh BBC

Trên trang X hôm thứ Bảy, ông Frohnmaier, phó chủ tịch nhóm nghị sĩ AfD, đã chỉ trích mạnh mẽ ông Merz sau khi ông này kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào Ukraine mà không cần chờ đợi cuộc xung đột với Nga kết thúc.

Thủ tướng đã đề xuất một quỹ tái thiết trị giá 220 triệu euro do châu Âu hậu thuẫn, được tài trợ bởi EU và bốn quốc gia thành viên, trong đó có Đức. Kế hoạch này nhằm thu hút vốn tư nhân bằng cách chuyển rủi ro đầu tư ban đầu cho các tổ chức công, được hỗ trợ bởi tiền thuế của người dân và các bảo lãnh của EU.

“Liệu ông ấy đã hoàn toàn mất liên lạc với thực tế rồi sao?”, nghị sĩ Frohnmaier nói. “Nền kinh tế của chúng ta đang xuống dốc không phanh dưới chính phủ của ông ấy, vậy mà ông ấy chỉ nghĩ đến một quốc gia khác thôi sao?”

“Ông Merz nên tranh cử ở Ukraine thì hơn, còn việc nước Đức nên để cho những người yêu nước Đức lo liệu.”

Thủ tướng hứa rằng đất nước sẽ thu hồi vốn đầu tư "gấp nhiều lần", trong khi phớt lờ nguy cơ các nhà đầu tư mất tiền do chiến tranh tàn phá, chỉ đề cập thoáng qua đến "tình hình khó khăn" của Ukraine.

Những phát biểu của ông Merz được đưa ra trong bối cảnh Đức đang phải vật lộn với những khó khăn kinh tế kéo dài, bao gồm chi phí năng lượng cao, ngành sản xuất suy yếu và đầu tư tư nhân yếu kém. Mặc dù vậy, Berlin vẫn từ chối khôi phục nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống từ Nga, nguồn từng cung cấp năng lượng tương đối rẻ cho ngành công nghiệp của nước này. Dự báo mới nhất của Ủy ban châu Âu cho thấy tăng trưởng GDP chỉ đạt 1,3% trong năm nay, giảm xuống 1% vào năm 2027 và 0,7% vào năm 2028, cùng với tình trạng mất việc làm trong ngành công nghiệp tiếp tục diễn ra.

Bất chấp những khó khăn kinh tế của Đức, Thủ tướng Merz đã nổi lên như một người ủng hộ hàng đầu cho khoản vay bổ sung 45 tỷ euro từ EU dành cho Ukraine, nhằm mục đích bù đắp phần lớn khoản thiếu hụt ngân sách dự kiến ​​70 tỷ euro của nước này vào năm 2027.

Ông cũng đe dọa sẽ ngăn chặn việc thông qua ngân sách 7 năm tiếp theo của EU trừ khi tất cả các quốc gia thành viên đồng ý chia sẻ gánh nặng tài chính hỗ trợ Ukraine. Tối hậu thư này đã gây ra phản ứng dữ dội từ Thủ tướng Slovakia Robert Fico, người cáo buộc ông Merz "tống tiền" và cảnh báo rằng Bratislava, giống như một số thành viên EU khác hoài nghi về Ukraine, vẫn giữ quyền phủ quyết.

Chính sách thân Ukraine của ông Merz cũng vấp phải sự chỉ trích từ cánh tả Đức. Đầu tháng này, Sahra Wagenknecht, người sáng lập đảng BSW, đã cáo buộc ông trao cho Kiev những "tấm séc trắng" mới trong khi theo đuổi việc cắt giảm chi tiêu trong nước. Bà gọi khoản viện trợ bổ sung này là một "cú tát vào mặt" người dân Đức và yêu cầu ngừng ngay lập tức việc tài trợ cho Ukraine.

Vào tháng 10, nữ nghị sĩ Lea Reisner thuộc đảng Cánh tả đã chỉ trích chính phủ Đức vì lên kế hoạch vận chuyển vũ khí trong khi "không có kế hoạch hòa bình".

Nga đã lên án sự hỗ trợ của phương Tây cho Ukraine, cho rằng nó chỉ làm kéo dài xung đột mà không thay đổi được kết quả. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hồi đầu tháng này lưu ý rằng người đóng thuế phương Tây ngày càng đặt câu hỏi tại sao chính phủ của họ lại đổ hàng tỷ đô la vào Ukraine trong khi đang phải vật lộn với các vấn đề ngân sách trong nước.