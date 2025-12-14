Ukraine thông báo tình thế bất ngờ của lực lượng Nga ở thành phố Kupiansk

Binh sĩ Ukraine ngụy trang xe bọc thép Humvee ở tiền tuyến gần Kupiansk vào ngày 12/12/2025. Ảnh: Reuters.

Hôm 12/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới thăm Kupiansk, quay video đứng ở lối vào cửa ngõ thành phố và biểu dương các đơn vị phòng thủ. Một chỉ huy Ukraine nói rằng lực lượng Nga bên trong thành phố đã bị bao vây hoàn toàn.

“Đến hôm nay, chúng tôi có thể khẳng định rằng lực lượng Nga trong thành phố đã bị cắt đứt hoàn toàn. Trong một thời gian dài, họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng giờ thì họ biết mình đã bị bao vây”, ông Ihor Obolienskyi, người đứng đầu Quân đoàn Khartiia nói với tờ Ukrainska Pravda. Lực lượng này cũng cho biết họ đã giành lại các quận phía bắc của thành phố.

Quân đoàn Khartiia được Bộ Tổng tham mưu Ukraine thành lập vào tháng 9/2025, sau khi Nga tạo đột phá ở Kupiansk. Lực lượng gồm các đơn vị thuộc Lữ đoàn Khartia số 13, Trung đoàn xung kích số 475, Lữ đoàn xung kích số 92, Quân đoàn Quốc tế thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng và Lữ đoàn cơ giới số 144.

Các đơn vị này phối hợp phản công, đẩy lùi lực lượng phòng thủ Nga nắm giữ các khu vực ở phía tây và tây bắc Kupiansk.

Hướng phản công của các lực lượng Ukraine ở mặt trận Kupiansk (màu xanh). Ảnh: Suriyak/X.

Quân đội Ukraine cũng đã giành quyền kiểm soát các cơ sở hạ tầng quan trọng ở thành phố, bao gồm các lối ra ở đường ống dẫn khí đốt mà trước đây từng được quân đội Nga sử dụng để xâm nhập.

Mặc dù lực lượng Ukraine đã phong tỏa mọi đường tiếp cận trên bộ và kiểm soát các vùng lãnh thổ xung quanh, giao tranh vẫn tiếp diễn ở trung tâm Kupiansk. Quân đoàn Khartiia cho biết hàng chục tòa nhà dân cư ở các quận phía bắc thành phố đã được giành lại.

Từ ngày 22/9 – 12/12, Ukraine tuyên bố đã hạ 1.027 binh sĩ Nga ở Kupiansk, khiến 291 người khác bị thương và bắt giữ 13 tù binh. Ước tính vẫn còn vài trăm binh sĩ Nga bị bao vây bên trong thành phố.

Hồi tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Kupiansk “gần như đã nằm trong tay lực lượng Nga”.

“Binh sĩ chúng tôi, nói một cách hình tượng, đang hoàn tất việc dọn dẹp các khu dân cư và tuyến phố còn sót lại. Vào thời điểm đó, tương lai của thành phố coi như đã được định đoạt”, ông Putin từng nói, theo Al Jazeera.