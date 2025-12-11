Nga nã loạt tên lửa vào thành phố Kremenchuk của Ukraine

Sáng 11/12 (giờ địa phương), Thống đốc Poltava Volodymyr Kohut cho biết các cơ sở năng lượng của địa phương tiếp tục trở thành mục tiêu của cuộc tấn công từ phía Nga. "Một số lượng đáng kể mục tiêu Nga bị bắn hạ, nhưng mảnh vỡ rơi xuống và cú đánh trực tiếp vào cơ sở năng lượng đã gây ra hỏa hoạn", ông Kohut thông tin.

Lực lượng cứu hộ được điều động đến hiện trường vụ tấn công ngay sau đó. Tính đến 7h30 sáng cùng ngày, chưa có thương vong nào được báo cáo.

Nga và Ukraine tiếp tục giằng co trên chiến trường. (Ảnh: Twiter)

Cùng thời điểm, Ukraine phát động cuộc tấn công trên không quy mô lớn vào nhiều khu vực của Nga, bao gồm thủ đô Moskva. Trong đó, Nga bắn hạ ít nhất 287 máy bay không người lái của đối phương với ít nhất 40 UAV bị bắn hạ trên bầu trời Moskva.

Hiện tại, mức độ thiệt hại do cuộc tấn công gây ra vẫn chưa thể xác định, nhưng nhiều chuyến bay đến sân bay ở thủ đô Moskva đều nhận được lệnh chuyển hướng.

Trước đó một ngày, quan chức Ukraine cũng thông tin máy bay không người lái trên biển của nước này tấn công và làm hư hại tàu chở dầu của Nga khi con tàu đang tham gia giao dịch dầu và di chuyển qua vùng đặc quyền kinh tế của Ukraine ở biển Đen hướng đến cảng Novorossiysk, Nga.

Đây là vụ tấn công bằng UAV trên biển thứ ba trong vòng hai tuần trở lại. Mục tiêu của những cuộc tấn công này là "hạm đội bóng tối" của Nga - những tàu mà Kiev cho rằng đang giúp Moskva xuất khẩu lượng lớn dầu để tài trợ cho cuộc xung đột quân sự đang diễn ra, bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây.

Trong khi đó, cuộc đàm phán tìm kiếm giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa đạt được đột phá lớn. Hiện tại, Kiev đang chịu sức ép từ Nhà Trắng phải sớm đạt được thỏa thuận hòa bình, song phản đối kế hoạch do Mỹ hậu thuẫn được đề xuất vào tháng trước, vốn bị đánh giá là có lợi cho Moskva.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông có cuộc trao đổi kéo dài 40 phút với ông Trump và các đối tác châu Âu để bàn cách thúc đẩy tiến trình liên quan đến “một vấn đề liên quan tới tất cả chúng ta”.

Các tuyên bố riêng từ nhóm ba cường quốc E3 cho biết các nhà lãnh đạo hoan nghênh những nỗ lực hòa giải của chính quyền Tổng thống Trump nhằm đạt được nền hòa bình vững chắc và lâu dài cho Ukraine.