Ngoại trưởng Nga tiết lộ "lời hứa" của Mỹ về lãnh thổ Ukraine

Theo đó, Ngoại trưởng Sergei Lavrov khẳng định chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hiểu rằng "các vùng lãnh thổ nơi người Nga đã sinh sống trong nhiều thế kỷ nên một lần nữa trở thành một phần của nước Nga".

The Telegraph trích dẫn những khu vực ông Lavrov đang đề cập đến bao gồm Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia và Crimea - các vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga.

Bình luận của Ngoại trưởng Nga được đưa ra sau khi các quan chức Mỹ đàm phán với các nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu tại Berlin về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Nga và Ukraine. Trong đó, Washington đã yêu cầu Kiev và các đồng minh châu Âu chấp nhận đề nghị đảm bảo an ninh "bạch kim" của Mỹ để đổi lấy việc nhượng lại một số lãnh thổ cho Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

“Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng. Nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột phải được loại bỏ", Ngoại trưởng Nga hôm 15/12 bày tỏ. "Chúng bao gồm các mối đe dọa đối với Nga được tạo ra bởi việc NATO mở rộng về phía Đông áp sát biên giới của chúng tôi, cũng như những nỗ lực để lôi kéo Ukraine vào liên minh", ông nói thêm.

“Thật tốt khi Mỹ đã hiểu được điều này. Họ đã tuyên bố rõ ràng rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine là không thể chấp nhận được", ông Lavrov chia sẻ.

Trên thực tế, trước các cuộc đàm phán hòa bình ở Berlin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cho biết ông sẵn sàng từ bỏ tham vọng gia nhập NATO của Ukraine để đổi lấy các đảm bảo an ninh từ Mỹ và châu Âu.

Các chi tiết về đề nghị đảm bảo an ninh “bạch kim” của Washington không rõ ràng, nhưng được cho là giống với cam kết Điều 5 của NATO. Điều này có nghĩa là Mỹ và châu Âu sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine trong trường hợp Nga tiến hành tấn công trong tương lai.

Nhưng các quan chức Mỹ trong những tuyên bố mới nhất cũng cảnh báo rằng những đảm bảo an ninh như vậy sẽ "không được đặt trên bàn mãi mãi", trong một tối hậu thư rõ ràng cho ông Zelensky để đồng ý với các điều khoản trong thoả thuận hoà bình.

Chính quyền Mỹ cũng bày tỏ tin tưởng rằng một thỏa thuận chấm dứt xung đột hiện đang gần hơn bao giờ hết, với vấn đề nhượng bộ khu vực Donbass và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là những điểm còn lại phải giải quyết.