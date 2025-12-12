Nga: Không còn hiểu lầm nào với Mỹ, Ukraine "tổn thất hơn 1 triệu quân"

Ngoại trưởng Nga Lavrov phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Belarus Maxim Ryzhenkov hồi tháng 11 (ảnh: Reuters)

Ông Lavrov: Nga – Mỹ đã đạt được những hiểu biết chung

Phát biểu trong một cuộc họp với giới chức ngoại giao hôm 11/12, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết, cuộc gặp hồi đầu tháng giữa Tổng thống Putin với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner (con rể ông Trump) đã giúp các bên đạt được những “hiểu biết chung”.

“Giờ đây, trong các cuộc đàm phán với Mỹ về vấn đề Ukraine, cá nhân tôi tin rằng, tất cả hiểu lầm và những truyền đạt sai lệch đã được giải quyết”, ông Lavrov nói.

Ông Lavrov cho biết, hiện tại, Nga muốn đạt được một văn kiện làm nền tảng cho thỏa thuận hòa bình lâu dài, bền vững ở Ukraine và đảm bảo an ninh cho các bên liên quan.

“Chúng tôi đã chuyển cho các cộng sự Mỹ những đề xuất bổ sung, liên quan đến đảm bảo an ninh tập thể. Chúng tôi hiểu rằng khi thảo luận về các đảm bảo an ninh, chúng ta không thể chỉ giới hạn ở Ukraine”, ông Lavrov nói.

Trong cuộc họp, ông Lavrov nhấn mạnh, Nga sẽ bảo vệ những người nói tiếng Nga ở Ukraine và sẽ không bao giờ chấp nhận Ukraine gia nhập NATO.

Về sự tham gia của Liên minh châu Âu (EU) trong tiến trình hòa bình ở Ukraine, ông Lavrov cho rằng EU thậm chí còn không muốn thảo luận về nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột.

“Họ muốn gây ra cho Nga thất bại chiến lược, rồi sau đó áp đặt những điều kiện kiểu phương Tây lên tất cả vấn đề mà họ quan tâm. Nhưng kế hoạch tấn công chớp nhoáng nhằm đối phó Nga bằng Ukraine đã thất bại”, ông Lavrov nói.

Ông Lavrov cảnh báo, nếu EU muốn gây hấn, Nga đã sẵn sàng. Tuy nhiên, Nga không hề mong muốn điều đó xảy ra.

Trước đó, hôm 2/12, Điện Kremlin đã ca ngợi cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin với đặc phái viên Witkoff và ông Jared Kushner là “mang tính xây dựng”. Trong cuộc gặp này, Nga chấp nhận một số đề xuất nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine và không chấp nhận một số đề xuất khác.

Ukraine tổn thất hơn 1 triệu nhân sự trong xung đột?

Phát biểu hôm 11/12, ông Lavrov tuyên bố, lực lượng Ukraine đã tổn thất hơn 1 triệu người trong xung đột, và con số này tiếp tục tăng lên.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, nước này sẽ theo đuổi các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine bất chấp những dự đoán về thời điểm kết thúc.

“Các mục tiêu cụ thể của chúng tôi đã được Tổng thống Putin nêu ra rõ ràng và dứt khoát trước công chúng và cũng được thảo luận chi tiết ở Anchorage, nơi các bên đạt được sự đồng thuận về cách tốt nhất để hoàn thành. Chúng tôi sẽ tiếp tục đi theo con đường này, bất kể thời hạn nào mà bất cứ ai đặt ra”, ông Lavrov nói, đề cập đến Anchorage (Alaska, Mỹ) – nơi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Putin với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 8.

“Đối với chúng tôi, điều quan trọng nhất là bản chất vấn đề. Và điều này liên quan đến an ninh của nước Nga và sự an toàn của người dân Nga”, ông Lavrov nói thêm.