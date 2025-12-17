Vụ Ukraine tấn công tàu ngầm Nga ở Novorossiysk: Ảnh vệ tinh đặt dấu hỏi về mức độ thiệt hại

Theo Radio Liberty, dựa trên hình ảnh vệ tinh ngày 16/12, có thể thấy một vụ nổ lớn đã xảy ra cách tàu ngầm Nga vài chục mét. Cầu tàu gần đó đã bị hư hại, trong khi chiếc tàu ngầm vẫn ở nguyên vị trí.

Truyền thông Ukraine nhận định, rất khó để đánh giá mức độ thiệt hại của con tàu từ ảnh vệ tinh. Tuy nhiên, các dữ liệu hiện có cho thấy không có cú đâm trực tiếp nào của xuồng không người lái vào thân tàu ngầm.

Hình ảnh tàu ngầm Nga neo đậu tại cảng Novorossiysk. (Ảnh chụp màn hình)

Hình ảnh sau vụ tấn công cho thấy cầu tàu bị hư hại, nhưng con tàu vẫn ở nguyên vị trí. (Ảnh chụp màn hình)

Nga cũng khẳng định, cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho tàu ngầm hay thủy thủ đoàn.

Tàu ngầm Project 636.3 Varshavyanka là tàu ngầm đa năng, có khả năng mang và phóng tên lửa Kalibr.

Ngày 15/12, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết xuồng không người lái của nước này đã tấn công một tàu ngầm Nga tại cảng Novorossiysk. Ukraine tuyên bố đây là trường hợp tấn công bằng xuồng không người lái nhằm vào tàu ngầm đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử.